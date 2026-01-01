Saint-Georges: une demande de subvention déposée pour le parc des Sept-Chutes

La Ville de Saint-Georges a déposé une demande de subvention afin de poursuivre la réfection des infrastructures du parc des Sept-Chutes, dans le cadre du Programme d’aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et de plein air.

Le projet, évalué à 399 000 $, vise à améliorer la sécurité et la durabilité des sentiers de ce site très fréquenté par les citoyens.

Cette demande concerne la deuxième phase des travaux prévus au parc. La Ville souhaite obtenir une aide financière de 263 000 $ pour intervenir sur plusieurs infrastructures en bois situées dans le réseau de sentiers, notamment ceux de la JOC, des Gorges et de l’OTJ.

Les travaux viseraient entre autres des passerelles, des escaliers, des plateformes d’observation, des belvédères et d’autres aménagements construits pour plusieurs d’entre eux dans les années 1990. La municipalité indique que plusieurs structures arrivent à la fin de leur durée de vie utile.

La Ville prévoit également l’installation de panneaux directionnels afin de faciliter l’orientation des usagers et d’appuyer les interventions des services d’urgence en cas d’opération de sauvetage.

Très utilisé pour la marche, la course en sentier, l’observation de la nature et l’ornithologie, le parc des Sept-Chutes demeure l’un des principaux espaces naturels accessibles au cœur de Saint-Georges.

« Le parc des Sept-Chutes est un joyau naturel important pour notre communauté. Avec ce projet, nous souhaitons poursuivre les efforts de mise à niveau des infrastructures afin d’assurer la sécurité des usagers et de préserver la qualité de l’expérience offerte aux visiteurs pour les années à venir », a souligné la mairesse Manon Bougie.

La première phase des travaux doit être réalisée au cours de l’année 2026. La deuxième phase dépendra de l’obtention de l’aide financière demandée.