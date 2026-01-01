La MRC des Etchemins publie son rapport annuel

La MRC des Etchemins vient de publier son rapport annuel 2025, qui présente en détails les activités et initiatives de l’organisation au cours de l’année.

Signalons au départ que l'organisme a été le premier au Québec à adopter ce document par lequel la MRC cible ses différents enjeux et identifie ses priorités sur les plans économique, culturel, social et environnemental. Le cadre précise les modalités d’attribution des sommes qui lui sont déléguées en vertu du programme Fonds régions et ruralité.

Au niveau de l’aménagement du territoire, l'administration etcheminoise a débuté la rédaction de son plan climat, tout comme les travaux de révision du schéma d’aménagement et de développement. Quant au Plan de développement de la zone agricole et agroforestière 2025-2030, il a été réalisé.

L'année 2025 a aussi vu l'inauguration du centre de traitement des boues de fosses septiques. Ce dernier a été l'objet d’importants travaux d’amélioration visant à assurer la pérennité des installations et à augmenter la capacité de traitement, afin de mieux répondre aux besoins actuels et futurs.

Au chapitre du développement local et régional, un total de 1 329 305 $ en soutien financier a été octroyé par le service de développement économique de la MRC.

Par ailleurs, le Gala reconnaissance des Etchemins, un événement bisannuel, a mis en lumière les efforts de 14 lauréats parmi des entrepreneurs, des municipalités, des organismes et des citoyens engagés qui contribuent à l’essor de la région des Etchemins.

De même, plusieurs initiatives d’attractivité ont été déployées dans les secteurs du tourisme, de la culture, de l’accueil des nouveaux arrivants et de l’entrepreneuriat.

Enfin, six nouveaux élus ont fait leur entrée au conseil de la MRC à la suite des élections municipales de novembre dernier. Le conseil a également procédé à l’élection de son nouveau préfet, Christian Chabot, et de Rachelle Goupil comme préfète suppléante. À la suite du départ en début 2026 de Goupil, Michel Bernard a été élu préfet suppléant.