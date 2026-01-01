Le groupe St-Georges sans fluor remet une pétition de 1541 signatures à la Ville

Le groupe St-Georges sans fluor, qui milite depuis plusieurs années auprès de la Ville de Saint-Georges pour faire cesser la fluoration de l'eau, est de nouveau intervenu ce lundi 13 avril lors du conseil de ville, en remettant une pétition de plus de 1 500 signatures à la mairesse.

Au micro, le porte-parole du groupe, Martin Doyon, a indiqué ne pas être présent pour débattre, le sujet ayant déjà été abordé à de multiples reprises, mais avant tout pour remettre cette pétition au conseil.

« Je suis ici pour apporter quelque chose de nouveau. J'ai une pétition de 1 541 signatures de citoyens, puis c'est seulement un échantillonnage, qui réclament la fin de la fluoration, a expliqué Martin Doyon. Je dirais que les personnes avec qui nous avons parlé, à part celles qui manquaient complètement d'information, les autres, à plus de 80 %, ont signé pour faire arrêter la fluoration. Alors je pense que c'est une demande populaire. »

Après avoir transmis la pétition à la greffière, Martin Doyon a également remis à l'ensemble des élus un document afin de « pousser la réflexion » sur le fluor au-delà des avis de la santé publique. « Je sais que la réflexion est souvent basée sur un avis de la santé publique, mais là, c'est vous, les élus, qui avez la décision et qui en êtes imputables. La décision appartient totalement et complètement aux élus. »

Dans un second temps, c'est un autre membre du groupe, Mathieu Lacroix, qui a pris la parole afin de rappeler au conseil que les villes qui mettaient encore du fluor dans l'eau récemment au Québec avaient finalement fait marche arrière après avoir réalisé des études.

« Les villes de Pointe-Claire et Dorval, qui étaient les deux autres municipalités au Québec qui mettaient du fluor dans leur eau potable, en plus de Saint-Georges, ont fait une évaluation rigoureuse des données probantes de nature technique, opérationnelle et économique par rapport à l'ajout de fluor dans l'eau potable. À la suite de l'évaluation de ces données, elles ont pris la décision de mettre fin à la fluoration de l'eau potable », a-t-il détaillé.

Ils rappellent, toujours selon ces évaluations, que le fluor pourrait avoir un impact sur le réseau d'aqueduc et d'égouts, ainsi que sur l'environnement.

« Seulement 1 % du fluor était consommé, donc 99 % était rejeté. Le fluor est un produit extrêmement corrosif qui peut endommager à long terme les infrastructures d'aqueduc et d'égouts. Le traitement des eaux usées ne permet pas de retirer le fluor et, donc, ce qui est mis dans l'eau potable se retrouve dans la rivière Chaudière, dans leur cas, puis dans le fleuve. »

Le conseil, par l'intermédiaire de la mairesse, Manon Bougie, a accepté de réfléchir à la question en indiquant vouloir prendre le temps de bien se renseigner. « C'est sûr que je ne vous dirais pas que ça va être très rapide, parce qu'il faut quand même en discuter. Il faut prendre le temps de se rencontrer. On a énormément de dossiers, comme vous pouvez le voir, et les conseillers ont aussi un travail, la plupart à temps plein (...) C'est sûr que si vous voulez qu'on examine ça comme il faut, ça nécessite du temps. »

Pour rappel, la Ville de Saint-Georges est la dernière municipalité au Québec à mettre du fluor dans son eau potable. Le groupe St-Georges sans fluor demande de son côté, depuis 2012, que cela cesse.