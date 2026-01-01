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Accueil des personnes immigrantes

La MRC des Etchemins remporte le Prix Ulrick-Chérubin

durée 09h00
28 mai 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

La MRC des Etchemins vient de remporter le Prix Ulrick-Chérubin 2026, décerné par la Fédération québécoise des municipalités (FQM), en partenariat avec le ministère de  l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI).

Il a été remis le 27 mai, dans le cadre de l’Assemblée des MRC de la FQM. La MRC a su se distinguer parmi 42 candidatures et faisait partie des trois finalistes retenus.

Cette distinction reconnaît l’engagement des municipalités et des MRC en matière d’accueil, d’intégration et d’inclusion des personnes immigrantes.

En effet, la MRC etcheminoise a été très active, entre janvier 2023 et septembre 2025, avec plus de 200 activités déployées, mobilisant plus de 5 837 participants . Elle s’est démarquée grâce aux nombreuses initiatives mises en place afin de favoriser un milieu de vie accueillant et inclusif pour les nouveaux arrivants. Elle a aussi déployé différents outils mis à la disposition des organismes et des entreprises qui accueillent de nouveaux arrivants, notamment des guides d’accueil (campagnes de sensibilisation, formations en compétences interculturelles, guide aux entreprises, iosque d’information mobile, etc.).

Pour le préfet, Christian Chabot et la directrice générale, Judith Leblond, cette reconnaissance est avant tout le résultat d’un important travail collectif. Ils souhaitent souligner l’engagement exemplaire de Ghislain Charest, chargé de projets aux Etchemins, qui a porté ces projets «avec beaucoup de cœur et d’engagement» dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités

«Ce prix vient reconnaître les nombreuses actions concrètes mises en place dans Les Etchemins pour favoriser  l’accueil et l’intégration des nouveaux arrivants. C’est une belle reconnaissance!», a souligné le responsable du dossier, Ghislain Charest.

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