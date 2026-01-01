La MRC de La Nouvelle-Beauce dégage un excédent de 1,2 M $

La MRC de La Nouvelle-Beauce a terminé son exercice financier 2025 avec un excédent de fonctionnement de 1 216 060 $.

C'est ce qui ressort du rapport financier 2025 et du rapport de l’auditeur externe, qui ont été déposés au conseil des maires, tenu la semaine dernière.

Les revenus de fonctionnement ont atteint 13 140 455 $, pour des dépenses de 13 238 397 $.

Cet excédent s’explique par des charges moins importantes dans plusieurs prévisions de dépenses:

• Des travaux réalisés au centre d’enfouissement, mais qui ont été financés par les surplus accumulés. — 269 000 $

• Des revenus d’intérêts en raison de subventions importantes reçues d’avance et d’un taux d’intérêt plus avantageux. — 230 000 $

• Le report des dépenses en communication prévues pour la mise en place de la collecte en sacs des matières organiques et la mise en fonction du centre de tri. — 200 000 $

• Des revenus provenant du fonds en fiducie pour la fermeture du site d’enfouissement (intérêts et gains sur vente de placements) et de ventes de crédits carbone de la torchère. — 199 000 $

• Un excédent en transport adapté lié principalement à un achalandage moins élevé que prévu. — 112 000 $

• Des postes vacants pendant une période de l’année (congé parental et maladie, mouvement de personnel et embauche prévue non réalisée). — 110 000 $

• Un excédent au service de mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec (revenus supplémentaires encaissés en raison d’un fort achalandage). — 49 000 $

• La réserve non utilisée (centre administratif régional et Véloroute de Dorchester). — 40 000 $

De cet excédent, la MRC a affecté un total de 583 704 $, principalement pour trois de ses activités, soit la gestion des matières résiduelles (Centre de tri robotisé), le service de mandataire de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Plan climat. «Ces résultats sont le reflet du travail soutenu de nos équipes, de la collaboration de nos municipalités et de notre volonté commune d’assurer le développement durable et responsable de notre territoire», a indiqué le préfet, Olivier Dumais.

De plus, l'administration municipale régionale a acquis et construit pour 1 339 119 $ d’immobilisation au cours de l’année. Ces acquisitions se détaillent comme suit:

• Construction d’un lien cyclable (Véloroute de Dorchester) entre la Véloroute de la Chaudière et la Cycloroute de Bellechasse. (502 020 $)

• Construction d’un centre de tri robotisé, soit les honoraires professionnels et l'acquisition d’équipement. (654 120 $)

• Véhicule de sécurité incendie destiné à la prévention agricole. (53 798 $)

• Informatique: portables, tablettes, logiciel de sécurité incendie, logiciel en inspection régionale, logiciel de gestion de temps, etc. (76 014 $)

• Équipement et machineries (26 548 $)

• Amélioration locative du bâtiment et autres. (26 619 $)