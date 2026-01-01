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Élection le 31 mai

Un poste de conseiller à combler à Saint-Martin

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15 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La municipalité de Saint-Martin tiendra une élection partielle le 31 mai prochain afin de pourvoir le poste de conseiller numéro 1.

L’avis public a été publié ce lundi 13 avril par la présidente d’élection, Mireille Busque.

Les personnes intéressées à se porter candidates pourront déposer leur déclaration entre le 17 avril et le 1er mai, au bureau de la présidente ou de la secrétaire d’élection, selon un horaire établi en semaine (de 9h à 12h et de 13h à 16h).

Le bureau sera exceptionnellement ouvert en continu le 1er mai, de 9 h à 16 h 30, dernière journée pour déposer une candidature.

Si plus d’un candidat se présente, un scrutin sera tenu le dimanche 31 mai, de 10 h à 20 h. Une journée de vote par anticipation est également prévue le 24 mai, de 12 h à 20 h.

Les électeurs qui ne peuvent se déplacer pour des raisons de santé auront la possibilité de voter à domicile ou dans leur lieu d’hébergement, à condition d’en faire la demande avant le 19 mai.

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