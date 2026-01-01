La collecte des encombrants débute dans la MRC Beauce-Centre

La saison de la collecte des encombrants (gros rebuts) débutera ce vendredi dans les municipalités de la MRC Beauce-Centre.

C'est Saint-Alfred qui ouvre le bal le 24 avril.

Cette collecte permet de disposer des objets volumineux de façon responsable, tout en contribuant à une meilleure gestion des matières résiduelles.

Les matières acceptées sont les vieux meubles (divans, fauteuils, tapis, commodes, tables et chaises, matelas, etc.), la ferraille (appareils ménagers vidés de fréon, vélos, tables et chaises, bout de fer, fournaises, chauffe-eau, etc.) ainsi que les matériels naturels. Dans ce dernier cas, il doit s'agir de branches d'arbres ou d'arbustes attachées et coupées en longueur maximale de quatre pieds. Les morceaux de tourbe et pierre dans un récipient non récupérable d'un poids maximal de 25 kg (55 lbs) sont aussi acceptés.

Les matières refusées sont les résidus de construction et de rénovation (planches, bardeaux d'asphalte, fenêtres, etc.); les roches, pierres et ciment; toutes branches ou retailles de haie de cèdre non ensachées; bonbonnes de propane; peinture, vernis, solvants et huile automobile; réservoirs d'huile remplis de cendres; pneus, produits d'entretien et pesticides, piles et batteries; spas en entier et chaloupe. De plus, si un trop grand nombre d'objets ont été laissés sur place à la suite d'une fermeture de maison, ils ne seront pas ramassés.

Voici les dates prévues de collectes par municipalité participante:

24 avril — Saint-Alfred

27 avril — Saint-Joseph-des-Érables et Tring-Jonction

13 mai — Saint-Frédéric et Saint-Séverin

14 mai — Saint-Jules

8 juin — Saint-Victor

11 juin — Saint-Joseph-de-Beauce (secteur Sud)

12 juin — Saint-Joseph-de-Beauce (secteur Nord)

14 juillet — Beauceville (secteur Ouest)

16 juillet — Beauceville (secteur Est)

Ouvertures des écocentres

Dans la même veine, les écocentres de Saint-Victor et de Saint-Odilon-de-Cranbourne ouvriront officiellement leurs portes le vendredi 1er mai dès 8 h.

Cependant, certaines matières ont déjà été déposées à l’entrée des sites, ce qui n'est absolument pas autorisé. Less administrateurs de la MRC demandent aux résidents de faire preuve de patience et d'attendre l’ouverture officielle pour venir disposer de les matières.

Matières acceptées

- Métaux

- Encombrants

- Bois

- Résidus verts

- Matières recyclables

- Terres, briques et agrégats

- Appareils réfrigérants

- Appareils électroniques

- Plastiques agricoles, tubulures d’érablières

- Huiles usées

- Peinture et solvants