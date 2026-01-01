La MRC des Etchemins consulte sa population pour l’avenir de son territoire

Deux consultations ont été tenues le 28 mai dernier dans le cadre de la révision du schéma d’aménagement et de développement (SAD) de la MRC des Etchemins, suscitant une belle participation du milieu.

Une première rencontre, tenue à Lac-Etchemin, a réuni une douzaine d’acteurs et de partenaires issus de différents secteurs d’activité, notamment les milieux environnemental, forestier, municipal, communautaire et agricole. Une seconde consultation, tenue en soirée à Sainte-Justine, a rassemblé près de 25 participants provenant de différentes municipalités du territoire.

Les participants ont pris part à deux ateliers d’échanges portant sur quatre grandes thématiques: les milieux de vie (mobilité, habitation et qualité de vie), la vitalité économique et le territoire agricole, les ressources naturelles (forêt, mines et éolien), ainsi que l’environnement et les changements climatiques. Le premier atelier visait à recueillir les forces et les enjeux du territoire afin de prioriser les éléments à intégrer au SAD. Le second atelier avait pour objectif de faire émerger des concepts clés pour chacune des thématiques afin d’orienter l’élaboration de la vision stratégique.

Ces consultations visaient à alimenter le processus de révision du SAD afin de définir une vision stratégique concertée pour l’avenir du territoire des Etchemins. Cette révision se veut une démarche participative impliquant les partenaires du milieu et les citoyens dans l’identification des enjeux, des valeurs et des orientations qui guideront le développement du territoire au cours des prochaines années.

« Les Etchemins disposent d’atouts exceptionnels et d’un fort potentiel de développement. Cette démarche nous permet de réfléchir ensemble à l’avenir de notre territoire afin de préserver ce qui fait notre force tout en répondant aux défis de demain. Merci à tous les participants qui ont contribué à enrichir cette réflexion collective » a souligné Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins.

L’équipe de la MRC compilera et analysera l’ensemble des commentaires recueillis afin de dégager un énoncé de vision stratégique pour le territoire. Cette vision, issue des échanges tenus lors des consultations, sera présentée à la population au début de l’automne prochain.