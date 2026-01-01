Le «gros party» du centenaire se passe ce week-end!

C'est à compter de demain, et jusqu'à dimanche, que se tiendra le grand rassemblement des fêtes du 100e anniversaire de Notre-Dame-des-Pins, sur le site enchanteur et historique de la halte routière du Pont couvert Perreault.

D'abord, les prestations musicales seront à l'honneur durant tout le week-end.

Ainsi, le vendredi 5 juin, le chansonnier Éric Vachon ouvrira le bal sous le chapiteau. Les amateurs de métal seront ensuite servis alors que Fragmatik fera vibrer la tente avant de céder sa place au groupe Les Poffins, qui s’emparera de la scène à partir de 21 h 45.

Le samedi, les amateurs pourront entendre le bluesman Little Leslie et ses musiciens dès 15 h 30 Par la suite, afin de se mettre dans l’ambiance festive, Pepe et sa guitare lui succèderont de 20 h à 21 h 30. Pour finir en grand, Starfish prendra d’assaut la scène avec sa musique des quatre dernières décennies à partir de 22 h.

Enfin, l'après-midi du dimanche sera dédié aux amateurs de country alors que Les 3X enflammeront la scène de 14 h à 17 h. Par la suite, ce sera le grand retour des Folsom boys avec un mini hommage à Elvis et Johnny Cash.

Pour ceux et celles qui désirent assister à l’un ou l’autre des spectacles, les billets sont en vente à la billetterie des Amants de la scène. Un forfait à 40$ est offert pour les trois jours, avec aussi des prix par journée (20$, 25$ et 15 $).

Des activités pour tous

Les activités proposées durant cette fin de semaine intensive le sont aussi pour répondre à tous les goûts.

Le samedi 6 juin s'enclenchera avec le premier départ à 8 h de La Ruée des jarrets, une course à pied qui effectue son grand retour après dix ans d’absence. Des parcours de 5 km, de 10 km et de 15 km, ainsi qu'une distance de 2 km pour les enfants. Plus de 500 personnes prendront la ligne de départ.

Puis, à 13 h, ce sera au tour des canards de s'élancer dans une course folle sur la rivière Gilbert. Les canards seront disponibles prochainement pour les personnes qui voudront s'en procurer. Une bourse sera attribuée aux cinq volatiles de plastique qui franchiront la ligne d’arrivée en premier.

Sur le site en après-midi, les enfants auront accès à divers jeux, alors qu’une exposition de photos historiques, portant sur les maisons et les bâtiments de Notre-Dame-des-Pins, sera déployée.

Le même jour, un tirage de prix sera effectué parmi les gagnants et les participants au rallye «À la découverte de Notre-Dame-des-Pins», qui se déroulera dans la municipalité durant le mois de mai. Il est possible de télécharger le questionnaire du rallye à partir de la page Facebook du Centenaire.

C'est la messe du Centenaire, en l’église de Notre-Dame-des-Pins, qui débutera la journée du dimanche 7 juin. La célébration est prévue dès 10 h. Puis à 11 h 30, ce sera le Dîner des Retrouvailles sous le chapiteau. C'est l'auteur-compositeur-interprète, originaire de Beauceville, Hugo Bolduc, qui assurera l'animation musicale pour les convives.

De même, une exposition de belles voitures d'autrefois, de la Car Collection de Daniel Lessard, est prévue sur le site, si la température le permet.

Signalons qu'à compter de ce soir (4 juin) la circulation des véhicules sur le site de la halte du Pont couvert Perreault sera interdite et ce, jusqu'à lundi matin.

Pour toute information sur les célébrations, visitez le site web de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins ou encore la page Facebook Centenaire de Notre-Dame-Des-Pins.