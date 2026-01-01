Samuel Poulin lance l'appel d'offres pour la réfection de la route 108 à La Guadeloupe

Le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, a annoncé le lancement de l’appel d’offres pour la réfection de la route 108 ainsi qu’une somme de 1 648 626 $ pour des travaux d’infrastructure d’eau à La Guadeloupe.

« Je suis très fier d’accompagner, une fois de plus, La Guadeloupe dans la concrétisation de ses projets. En soutenant financièrement, la réfection de la route 108, une route importante de notre région, ainsi que le renouvellement d’installations essentielles pour un meilleur accès à l’eau potable, nous démontrons notre volonté de livrer la marchandise dans le développement de nos municipalités », a souligné Samuel Poulin.

Sur une portion totale de 2.46 kilomètres, le projet vise des travaux de planage et une pose d’enrobé sur la route 108 au cœur de la municipalité de La Guadeloupe. L’appel d’offres est en cours et se termine le 26 juin prochain. Les travaux débuteront donc au cours de la présente période estivale.

Le ministre a également confirmé une aide majeure dans un projet qui consiste à renouveler 667 mètres de conduites d’eau potable et d’eaux usées. Les travaux seront effectués sous la 8e rue Est et la 4e rue Est. Ce type d’aide financière vise notamment à accompagner les municipalités dans le renouvellement de leurs infrastructures d’eau afin de les rendre plus pérennes et, ainsi, réduire les coûts liés à leur entretien.

« Ce projet de réfection de notre réseau d’aqueduc permettra à La Guadeloupe de soutenir son développement résidentiel, commercial et industriel. Nous remercions le gouvernement du Québec pour son soutien financier et sa collaboration dans ce dossier important pour notre municipalité », a ajouté Simon Talbot, maire de La Guadeloupe.

Rappelons que ceci s’ajoute aux récentes réalisations du député dans la municipalité, notamment l’agrandissement du CPE (29 nouvelles places pour un total de 65 places financées), le déroulement de la fibre optique avec internet haute vitesse ainsi que le support financier à plusieurs organismes communautaires, dont la bibliothèque municipale.