Le «gros party» du centenaire se tiendra en juin prochain

C'est du 5 au 7 juin qu'aura lieu le grand rassemblement des fêtes du 100e anniversaire de Notre-Dame-des-Pins, sur le site enchanteur et historique de la halte routière du Pont couvert Perreault.

Les membres du comité organisateur ont mis le paquet pour offrir une programmation variée de trois jours, qu'ils ont présentée ce matin en conférence de presse.

D'abord, les prestations musicales seront à l'honneur durant tout le week-end, a indiqué le directeur artistique de l'événement, Johan Audet.

Ainsi, le vendredi 5 juin, le chansonnier Éric Vachon ouvrira le bal sous le chapiteau. Les amateurs de métal seront ensuite servis alors que Fragmatik fera vibrer la tente avant de céder sa place au groupe Les Poffins, qui s’emparera de la scène à partir de 21 h 45.

Le samedi, les amateurs pourront entendre le bluesman Little Leslie et ses musiciens dès 15 h 30 Par la suite, afin de se mettre dans l’ambiance festive, Pepe et sa guitare lui succèderont de 20 h à 21 h 30. Pour finir en grand, Starfish prendra d’assaut la scène avec sa musique des quatre dernières décennies à partir de 22 h.

Enfin, l'après-midi du dimanche sera dédié aux amateurs de country alors que Les 3X enflammeront la scène de 14 h à 17 h. Par la suite, ce sera le grand retour des Folsom boys avec un mini hommage à Elvis et Johnny Cash.

Pour ceux et celles qui désirent assister à l’un ou l’autre des spectacles, les billets seront en vente à la billeterie des Amants de la scène. Un forfait à 40$ est offert pour les trois jours, avec aussi des prix par journée (20$, 25$ et 15 $).

Des activités pour tous

Le coordonnatrice du comité du Centenaire, Marie-Andrée Quirion, a indiqué que les activités proposées durant cette fin de semaine intensive le sont pour répondre à tous les goûts.

Le samedi 6 juin s'enclenchera avec le premier départ à 8 h de La Ruée des jarrets, une course à pied qui effectue son grand retour après dix ans d’absence. Des parcours de 5 km, de 10 km et de 15 km, ainsi qu'une distance de 2 km pour les enfants.

Puis, à 13 h, ce sera au tour des canards de s'élancer dans une course folle sur la rivière Gilbert. Les canards seront disponibles prochainement pour les personnes qui voudront s'en procurer. Une bourse sera attribuée aux cinq volatiles de plastique qui franchiront la ligne d’arrivée en premier.

Sur le site en après-midi, les enfants auront accès à divers jeux, alors qu’une exposition de photos historiques, portant sur les maisons et les bâtiments de Notre-Dame-des-Pins, sera déployée.

Le même jour, un tirage de prix sera effectué parmi les gagnants et les participants au rallye «À la découverte de Notre-Dame-des-Pins», qui se déroulera dans la municipalité durant le mois de mai. Il est possible de télécharger le questionnaire du rallye à partir de la page Facebook du Centenaire.

C'est la messe du Centenaire, en l’église de Notre-Dame-des-Pins, qui débutera la journée du dimanche 7 juin. La célébration est prévue dès 10 h. Puis à 11 h 30, ce sera le Dîner des Retrouvailles sous le chapiteau. Tous les résidents nouveaux et anciens de Notre-Dame sont invités à venir se régaler. On retrouvera de même une table des anciens maires de la municipalité. Pour agrémenter ce dîner, le chansonnier Hugo Bolduc en assurera la partie musicale. Les billets pour le repas sont en vente auprès du responsable, Albany Poulin (418 225-2768).

De même, une exposition de belles voitures d'autrefois, de la Car Collection de Daniel Lessard, est prévue sur le site, si la température le permet.

En conférence de presse, le président du comité du Centenaire, Carol Gilbert, a lancé une invitation aux résidents actuels et anciens de NDPP de prendre part à ce rassemblement qui sera la dernière des festivités pour marquer l'anniversaire de fondation de l'endroit. Il envoie aussi le message aux habitants des villes et villages voisins de converger vers la touffe de pins durant ce week-end, ne serait-ce que pour venir goûter à l'une des quatre bières qui ont été créées par la microbrasserie La Société en rappel de ce jalon historique: La P'tite école, La Commère, La Frousse et la Franc-Boisé.

Il a tenu aussi à souligner le soutien financier des principaux commanditaires des célébrations, au premier chef, la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins, ainsi que KIA Boulevard de l'automobile, Excavation Notre-Dame, Errnest Veilleux et Fils - Maître constructeur, Garage Daniel Lessard, et Création CG. Il entamera une tournée d'autres commanditaires afin de contribuer à un projet pour la communauté, qui constituera le legs du comité du Centenaire.

Quant au maire, Alain Veilleux, il a tenu à remercier l'apport des bénévoles dans l'aventure. «S'il y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'événement, c'est aussi simple que ça.» Il a lancé un appel aux personnes intéressées, en particulier aux jeunes, de donner de leur temps, «car c'est une pratique dont la valeur est tellement importante dans une communauté.»

Pour toute information sur les célébrations, visitez le site web de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins ou encore la page Facebook Centenaire de Notre-Dame-Des-Pins.