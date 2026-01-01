Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Pour passer à 70 km/h

La Ville de Saint-Georges demande l'abaissement de la vitesse sur la 1re rue Sartigan

durée 14h00
17 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Lors du conseil de ville de ce lundi13 avril, les élus ont adopté une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, l'abaissement de la limite de vitesse sur la 1re rue Sartigan. 

Actuellement, la limite est fixée à 80 km/h mais de nombreux habitants de ce secteur ont soulevé le fait que cette vitesse était trop importante. Cet abaissement est demandé par le conseil, jusqu'au numéro civique 1280. 

« Pendant les élections, j'avais parlé à un citoyen qui habite dans ce quartier-là (...) Ça a été analysé par le comité de circulation et il y avait vraiment un enjeu au niveau de la sortie avec une zone résidentielle puis ça roulait quand même vite » a complété la mairesse, Manon Bougie, signalant que des discussions peuvent mener à des changements concrets. 

À noter malgré tout que le conseil en est encore à l'étape de la demande, et qu'il faut d'abord un retour positif du ministère, pour ensuite voir la signalisation évoluer.

Justement, concernant l'évolution de la signalisation dans la Ville de Saint-Georges, des panneaux « stationnement interdit » seront prochainement ajoutés dans la 125e rue et la 2e avenue. Dans ces deux secteurs, le stationnement de plusieurs véhicules causaient des problèmes de circulation et/ou de visibilité. 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un appel de projets lancé pour l’avenir de l’église de Scott

Publié à 17h00

Un appel de projets lancé pour l’avenir de l’église de Scott

La municipalité de Scott a annoncé, ce vendredi 17 avril, la mise en vente de son église ainsi que du terrain qui l’entoure, en lançant du même coup un appel de projets afin de trouver une nouvelle vocation à ce lieu emblématique. Dans son annonce, la municipalité précise que toute offre d’achat devra être accompagnée d’une proposition détaillée ...

LIRE LA SUITE
Le «gros party» du centenaire se tiendra en juin prochain

Publié hier à 15h00

Le «gros party» du centenaire se tiendra en juin prochain

C'est du 5 au 7 juin qu'aura lieu le grand rassemblement des fêtes du 100e anniversaire de Notre-Dame-des-Pins, sur le site enchanteur et historique de la halte routière du Pont couvert Perreault. Les membres du comité organisateur ont mis le paquet pour offrir une programmation variée de trois jours, qu'ils ont présentée ce matin en conférence ...

LIRE LA SUITE
Un poste de conseiller à combler à Saint-Martin

Publié le 15 avril 2026

Un poste de conseiller à combler à Saint-Martin

La municipalité de Saint-Martin tiendra une élection partielle le 31 mai prochain afin de pourvoir le poste de conseiller numéro 1. L’avis public a été publié ce lundi 13 avril par la présidente d’élection, Mireille Busque. Les personnes intéressées à se porter candidates pourront déposer leur déclaration entre le 17 avril et le 1er mai, au ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge