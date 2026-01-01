La Ville de Saint-Georges demande l'abaissement de la vitesse sur la rue Sartigan

Lors du conseil de ville de ce lundi13 avril, les élus ont adopté une résolution demandant au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec, l'abaissement de la limite de vitesse sur la 1re rue Sartigan.

Actuellement, la limite est fixée à 80 km/h mais de nombreux habitants de ce secteur ont soulevé le fait que cette vitesse était trop importante. Cet abaissement est demandé par le conseil, jusqu'au numéro civique 1280.

« Pendant les élections, j'avais parlé à un citoyen qui habite dans ce quartier-là (...) Ça a été analysé par le comité de circulation et il y avait vraiment un enjeu au niveau de la sortie avec une zone résidentielle puis ça roulait quand même vite » a complété la mairesse, Manon Bougie, signalant que des discussions peuvent mener à des changements concrets.

À noter malgré tout que le conseil en est encore à l'étape de la demande, et qu'il faut d'abord un retour positif du ministère, pour ensuite voir la signalisation évoluer.

Justement, concernant l'évolution de la signalisation dans la Ville de Saint-Georges, des panneaux « stationnement interdit » seront prochainement ajoutés dans la 125e rue et la 2e avenue. Dans ces deux secteurs, le stationnement de plusieurs véhicules causaient des problèmes de circulation et/ou de visibilité.