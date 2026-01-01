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Pour lui donner une seconde vie

Un appel de projets lancé pour l’avenir de l’église de Scott

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17 avril 2026
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Germain Chartier
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Par Germain Chartier, Journaliste

La municipalité de Scott a annoncé, ce vendredi 17 avril, la mise en vente de son église ainsi que du terrain qui l’entoure, en lançant du même coup un appel de projets afin de trouver une nouvelle vocation à ce lieu emblématique.

Dans son annonce, la municipalité précise que toute offre d’achat devra être accompagnée d’une proposition détaillée du projet envisagé.

Les initiatives retenues devront démontrer une volonté de mise en valeur du site et proposer une utilisation compatible avec son caractère collectif. Les projets à vocation publique, culturelle, éducative ou récréative seront privilégiés.

Le maire Frédéric Vallières a également indiqué que la démarche se veut transparente et participative. « Tout projet retenu devra être présenté à l’ensemble des citoyens de Scott et inclure une démarche permettant aux citoyens de s’exprimer sur le projet retenu », a-t-il mentionné.

Les personnes intéressées ont jusqu’au 1er octobre 2026 pour soumettre leur proposition. Celles-ci devront inclure notamment un plan, un échéancier et une description claire du projet. Un comité de sélection analysera ensuite les candidatures en fonction de critères comme la valeur communautaire, la viabilité et la cohérence avec les priorités municipales.

Cette initiative vise à redonner une nouvelle vie à un bâtiment significatif pour la communauté, dans un contexte où plusieurs municipalités doivent repenser l’avenir de leurs lieux de culte.

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