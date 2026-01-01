Saint-Georges: des travaux de construction de 38,9 M$ en mars

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 132 permis de construction et de rénovations au cours du mois de mars pour une valeur de 38 915 043 $.

Ces travaux permettront l’ajout de 125 unités de logement.

Ainsi, après les trois premiers mois de l’année 2026, 261 permis ont été accordés pour une valeur de 66,8 M$, soit 19,3 M$ de plus que la même période l’année dernière. Au total, ces travaux vont permettre l’addition de 183 unités de logement.

Notons que la hausse la plus notoire des investissements depuis le début de l’année se situe dans le secteur des bâtiments multifamiliaux. Les projets autorisés au cours des trois premiers mois de 2026 sont estimés à 32,5 M$, soit 25,3 M$ de plus qu’à la même période l’an dernier.

Enfin, les investissements dans le secteur commercial sont de 11,4 M$, soit 5 M$ de moins que lors de la présentation des chiffres en février dernier. Cette diminution s’explique par le fait qu’un promoteur ait décidé de retirer son projet.