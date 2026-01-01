Beauceville veut adopter un règlement pour l'entretien des immeubles

La Ville de Beauceville entreprend de se doter d'un règlement ayant pour objectif «d'empêcher le dépérissement de certains bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure.»

Deux résolutions ont été adoptées en ce sens, lors de la séance du conseil municipal, tenue ce lundi soir.

« Toutes les maisons qui sont vétustes, dans le fond, on veut se donner un levier afin d'inciter les citoyens, les propriétaires à les entretenir mieux et puis de ne pas avoir des maisons laissées à l'abandon sur notre territoire », a déclaré le maire, Patrick Mathieu, pour expliquer le sens de la démarche.

Le projet de règlement sera rédigé à partir des paramètres du ministère des Affaires municipales et des législations existantes en la matière. Il devrait contenir des pouvoirs d'intervention et de sanction dévolus à la municipalité.

Son entrée en vigueur ne se fera toutefois pas immédiatement. Il faudra d'abord établir une date de consultation publique. Après quoi, le document devra être approuvé par la MRC Beauce-Centre, qui est responsable du plan d'aménagement du territoire. Le projet de règlement reviendra ensuite à la table des élus de Beauceville. Dans le meilleur des cas, le règlement devrait être actif quelque part cet automne.

Le maire ne s'est pas caché non plus pour laisser entendre que des situations comme celle de la «maison jaune», sise au 526 du boulevard Renault, ou encore la station-service Shell en décrépitude sur la même artère, avaient motivé son conseil à aller de l'avant avec cette législation. « On avait pas vraiment de règlement qui nous donnait des pouvoirs législatifs là-dedans. On vient de s'en donner un », a-t-il souligné.

Travaux à la Maison Fortier

La Ville de Beauceville a autorisé l'émission de deux permis pour les travaux d’immunisation contre les inondations de la maison patrimoniale Félix-Georges-Fortier, une résidence victorienne, érigée sur l'avenue Lambert.

La première demande concerne le remplacement et l’immunisation des fondations, dans le respect du règlement de citation patrimonial, pour conserver les attraits architecturaux de la bâtisse. Le second concerne l'aménagement paysager.

C'est en février dernier que la Ville était allée en appel d'offres pour retenir les services d'un entrepreneur. Ce dernier aurait été choisi mais pour l'instant, le gouvernement du Québec se réserverait le moment de l'annonce publique de contrat, compte tenu des subventions importantes qui seront injectées dans les travaux, qui pourraient être entrepris ce mois-ci.

Désigné immeuble patrimonial en 2023, la Maison Fortier sera au coeur du projet d'aménagement du secteur, mené par la Corporation du Quartier de la débâcle, qui comprendra un centre d'interprétation numérique d'avant-garde, au coût de plus de 4 M$.

La séance en bref

— La Ville a réaffecté l'excédent des recettes de son exercice financier 2025 (incluant des résidus de l'année précédente) à des paiements et versements dans des réserves. Les sommes les plus importantes sont allées au fonds du centre de services municipaux et communautaires (300 000 $), pour les honoraires professionnels (250 000 $), à la piste cyclable (150 000 $), et pour des travaux de pavage (100 000 $). Cette réaffectation totalise 1,4 M$.

— Dans le même ordre d'idée, une somme de 535 511 $ a été puisée du Fonds Aréna, pour payer les travaux restants de l'édifice ainsi que du plateau sportif. Cela ne comprend pas les dépenses qui seront engagées pour la rénovation des terrains de tennis, les jeux d'eau ainsi que l'écran de protection du terrain de baseball.

— En vertu du Fonds régions et ruralité, Beauceville et Saint-Joseph-de-Beauce vont acheminer une demande de subvention à la MRC Beauce-Centre, pour le projet conjoint de création d'un centre de formation pour les pompiers. Le centre serait installé sur les terrains de la caserne joseloise.

— Un total de 57 permis de construction, pour une valeur de 2 M$, ont été émis en mai. Pour l'année 2026, le total atteint maintenant 6,6 M$.

— Le conseil beaucevillois a adopté deux résolutions de nature politique. La première pour s'opposer à l'abolition de la cogestion et de l'obligation de consultation du milieu communautaire, prévue par le projet de Loi 7 du gouvernement du Québec. La seconde exprime son soutien ferme à la préservation intégrale de la gestion de l'offre au Canada, dans le cadre des discussions entourant l'Accord Canada—États-Unis—Mexique.