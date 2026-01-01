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Saint-Georges

Retour du Programme de verdissement – volet Plantation d’arbres 

durée 15h00
24 avril 2026
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Léa Arnaud
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Par Léa Arnaud, Journaliste

Le programme incitatif de verdissement qui s’adresse tant aux commerces, aux industries qu’aux institutions  de la ville de Saint-Georges est de retour.

Le but de ce programme est d’inviter ses citoyens corporatifs à emboîter le pas dans l’embellissement de la Ville tout en jouant un rôle clé dans la lutte contre les changements climatiques. 

Cette initiative, qui provient de l’évaluation réalisée par les Fleurons du Québec, a pour but d’inciter les institutions ainsi que les entreprises des secteurs commercial et industriel à réaliser des aménagements afin d’enjoliver leur milieu. 

À nouveau pour l’édition 2026, le programme misera sur la plantation d’arbres. 

Volet Plantation d’arbres 

Le projet déposé est admissible à une subvention pouvant aller jusqu’à 50 % des travaux sans excéder le maximum de 2 500 $ de subvention. Le coût des travaux soumis doit être lié uniquement à l’achat et à la plantation des arbres. 

Pour être admissible, le projet sera analysé selon les critères suivants : 
- réduction d’un îlot de chaleur; 
- plantation diversifiée et bien adaptée au site (essences variées et bonne rusticité); 
- l’espace choisi doit permettre la pérennité de l’aménagement; 
- le calibre minimal des arbres doit être de 30 mm de tronc; 
- reboisement de surfaces gazonnées ou de talus acceptés avec calibre minimal de 100  
cm pour feuillus et 80 cm pour conifères. 

Conditions d’admissibilité 

Les entreprises et institutions qui souhaitent bénéficier de cette aide doivent remplir le formulaire d’inscription, soumettre un plan d’aménagement faisant état de la nature des travaux, de leur localisation, de leurs les dimensions ainsi qu’une liste des arbres ou végétaux, et estimer le coût des travaux en lien avec la demande de subvention. 

Les responsables du programme procéderont à l’inspection des travaux avant de procéder  au versement de la subvention afin de s’assurer que les travaux sont conformes au plan d’aménagement soumis.  

La date limite pour soumettre son projet est le 25 mai prochain. Vous pouvez le faire en vous rendant sur le site Web de Ville de Saint-Georges.

Pour toute question, il est possible d’écrire à la Ville à l’adresse suivante, soit programmeverdissement@saint-georges.ca. 

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