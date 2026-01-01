Coureurs et canards en action au 100e de Notre-Dame-des-Pins

Coureurs et canards étaient en action ce samedi dans le cadre des festivités du 100e anniversaire de Notre-Dame-des-Pins.

Dès 8 h ce matin, 561 participants à La Ruée des jarrets se sont rassemblés sur le site de la halte routière du Pont couvert Perreault avant leur départ. Ils avaient la possibilité de parcourir 2, 5, 10 ou 15 km. Michel Mathieu de DJ Musique était sur place pour assurer l'animation. Quelques kiosques d'entreprises locales étaient également présents, dont la Miellerie de Sophie.

Pour les trois organisatrices, Isabelle, Sylvie et Élise, le départ de cette course représentait le fruit d'un long travail. « Avec le centenaire, c'était l'occasion parfaite pour nous de remettre La Ruée des jarrets après 10 ans d'absence », a expliqué Sylvie Poulin. « Ça n'a pas toujours été facile, il y a eu des défis, des imprévus de dernières minutes, mais on est là et on est fières! »

D'ailleurs, certains coureurs portaient des gilets des éditions passées, notamment de 2015 et 2016.

Puis, à 13 h, 999 canards se sont élancés dans une course sur la rivière Gilbert. « On a trouvé que c'était une activité le fun », a mentionné la responsable de la course des canards. Les gagnants recevaient un prix et le restant de l'argent amassé était remis à l'organisation du centenaire.

Les festivités se poursuivent

Dès 15 h 30 ce samedi après-midi, les amateurs pourront entendre le bluesman Little Leslie et ses musiciens. Par la suite, Pepe et sa guitare seront sur scène de 20 h à 21 h 30. Pour finir en grand, Starfish prendra d’assaut la scène avec sa musique des quatre dernières décennies à partir de 22 h.

C'est la messe du Centenaire, en l’église de Notre-Dame-des-Pins, qui débutera la journée du dimanche 7 juin. La célébration est prévue dès 10 h. Puis à 11 h 30, ce sera le Dîner des Retrouvailles sous le chapiteau. C'est l'auteur-compositeur-interprète, originaire de Beauceville, Hugo Bolduc, qui assurera l'animation musicale pour les convives.

En après-midi, c'est les amateurs de country qui seront heureux alors que Les 3X de 14 h à 17 h. Par la suite, ce sera le grand retour des Folsom boys avec un mini hommage à Elvis et Johnny Cash.

Notons que sur le site en après-midi, les enfants ont accès à divers jeux, alors qu’une exposition de photos historiques, portant sur les maisons et les bâtiments de Notre-Dame-des-Pins, a été déployée pour l'occasion.

Pour toute information sur les célébrations, visitez le site web de la Municipalité de Notre-Dame-des-Pins ou encore la page Facebook Centenaire de Notre-Dame-Des-Pins.