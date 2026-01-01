Saint-Victor termine 2025 avec un surplus de 352 441 $

La Municipalité de Saint-Victor a terminé l’année 2025 avec un surplus de 352 441 $, selon les états financiers déposés récemment. La municipalité a encaissé 7,17 M$ au cours de l’année, alors que ses sorties de fonds ont atteint 6,82 M$.

À ce surplus s’ajoute une somme de 213 660 $ destinée à la réserve pour les infrastructures en aqueduc, égout et assainissement.

Selon la municipalité, ce résultat s’explique notamment par des revenus plus élevés que prévu, liés à l’augmentation du rôle foncier à la suite de nouvelles constructions, aux revenus d’intérêts et aux services rendus à d’autres municipalités. Les droits de mutation ont aussi contribué de façon importante aux revenus municipaux.

« Malgré qu’on fasse nos budgets en fonction de la réalité, la valeur des transactions immobilières est telle qu’à eux seuls, les revenus liés aux droits de mutation représentent plus de 200 000 $ cette année », a indiqué le maire Jonathan Bolduc.

Au 31 décembre 2025, les réserves totales de Saint-Victor atteignaient 1,4 M$, dont 807 157 $ pour l’aqueduc et les égouts du village, ainsi que 689 296 $ en surplus libre pour l’ensemble du territoire.

La municipalité souligne également avoir réalisé d’importants travaux liés aux infrastructures d’eau en 2025, dont la construction d’un quatrième puits, la réfection du poste de pompage principal et la reconstruction de grandes conduites d’égout. Ces travaux, évalués à plus de 5 M$, ont été en grande partie subventionnés.

« Notre système d’eau publique est plus résilient, avec des travaux d’une valeur de plus de 5M$, pour laquelle la portion municipale fut payée cash, tout ça avec 0$ nouvelle dette. Si vous en êtes à choisir une municipalité pour vous bâtir, ces informations devraient grandement vous intéresser », a souligné le maire Bolduc.

Saint-Victor a aussi annoncé le lancement d’une nouvelle section Web consacrée à l’attraction résidentielle. Le site ChoisirSaintVictor.com regroupe notamment les terrains à vendre, les logements à louer, les propriétés disponibles, les projets immobiliers, les commerces, les événements et des témoignages de citoyens ou d’entrepreneurs.

La municipalité souhaite ainsi mieux faire connaître son offre résidentielle, alors que des terrains sont disponibles et que de nouveaux logements sont en construction.