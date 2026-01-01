La Municipalité de Scott détaille son appel de projets pour l’église

La municipalité de Scott a apporté, ce vendredi 24 avril, des précisions à sa démarche entourant la mise en vente de l’église Saint-Maxime.

En effet, la municipalité a confirmé que la sélection de l’acheteur se fera en fonction du projet proposé pour le site, dans un souci de transparence et de réponse aux besoins de la communauté.

Dans ce nouveau communiqué, la municipalité rappelle que la vente du bâtiment et du terrain s’inscrit dans un appel de projets.

Toute personne intéressée devra ainsi soumettre une offre accompagnée d’une proposition détaillée, qui sera évaluée selon sa pertinence pour la population.

L’administration municipale précise également le contexte entourant cette décision. L’église avait été acquise en 2020 pour la somme symbolique de 1 $, en plus du remboursement d’une dette de plus de 31 000 $, avec l’objectif de préserver l’accès public au site. Depuis, différentes pistes de requalification ont été analysées.

Un diagnostic a toutefois démontré que, malgré un bon état structurel, les coûts nécessaires à la transformation du bâtiment demeurent élevés. Par ailleurs, les besoins actuels de la municipalité en matière d’infrastructures ne justifient pas l’utilisation d’un espace de cette envergure, alors que d’autres installations communautaires sont déjà disponibles sur le territoire.

Sur le plan financier, la municipalité souligne que les revenus générés par la location du site, évalués à 10 000 $ en 2025, ne couvrent pas les dépenses directes, qui s’élèvent à 48 000 $. Cette situation soulève des enjeux de viabilité à long terme.

Dans ce contexte, Scott invite les promoteurs à soumettre des projets d’ici le 1er octobre 2026. Si le zonage actuel privilégie des usages publics, la municipalité indique se montrer ouverte à d’autres types de projets, à condition qu’ils répondent concrètement aux besoins de la population.

Un comité de sélection, incluant des citoyens, sera chargé d’analyser les propositions. Les projets retenus devront être présentés publiquement, et des modifications au zonage pourraient être envisagées. La municipalité précise également que toutes les options demeurent possibles, incluant une transformation majeure ou même une démolition du bâtiment.

La future Politique familiale et des aînés, issue d’une consultation publique, devrait par ailleurs orienter les décisions en identifiant les priorités de la population.

Avec ces précisions, la municipalité souhaite encadrer davantage une démarche qu’elle qualifie de structurante pour l’avenir de ce site emblématique et, plus largement, pour le développement de la communauté.