La Municipalité de Saint-Benjamin met son église en vente

La municipalité de Saint-Benjamin a annoncé, le 4 mai, la mise en vente de son église par le biais d’un appel de projets, invitant les promoteurs intéressés à soumettre une proposition entre le 8 juin et le 25 octobre prochains.

Cette démarche vise à trouver une nouvelle vocation au bâtiment tout en répondant aux attentes de la population. Les projets seront analysés en novembre afin de déterminer celui qui sera jugé le plus pertinent pour la communauté.

Selon la municipalité, différentes options pourront être envisagées, incluant la réhabilitation du bâtiment, une transformation majeure ou encore une démolition partielle ou complète.

Le maire, Alex Veilleux, indique que cette décision s’appuie sur les consultations menées récemment auprès des citoyens. « Ce que nous retenons, c’est qu’une grande majorité des citoyens souhaitent que nous nous départissions de l’église, afin que la charge financière qu’elle engendre ne repose plus sur leurs épaules, tout en essayant de conserver le bâtiment grâce à un tiers », a-t-il mentionné.

L’enjeu financier est au cœur du dossier, alors que l’entretien de ce type d’infrastructure représente un poids important pour une municipalité de taille modeste comme Saint-Benjamin.

Le conseil municipal précise qu’il privilégiera des projets durables et portés par des investisseurs capables d’assurer la viabilité à long terme du site.

Si aucune proposition ne répond aux critères établis, la municipalité prévoit entreprendre des démarches menant à la démolition de l’église et à la vente du terrain.