Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Par le biais d'un appel de projets

La Municipalité de Saint-Benjamin met son église en vente

durée 10h00
5 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

La municipalité de Saint-Benjamin a annoncé, le 4 mai, la mise en vente de son église par le biais d’un appel de projets, invitant les promoteurs intéressés à soumettre une proposition entre le 8 juin et le 25 octobre prochains.

Cette démarche vise à trouver une nouvelle vocation au bâtiment tout en répondant aux attentes de la population. Les projets seront analysés en novembre afin de déterminer celui qui sera jugé le plus pertinent pour la communauté.

Selon la municipalité, différentes options pourront être envisagées, incluant la réhabilitation du bâtiment, une transformation majeure ou encore une démolition partielle ou complète.

Le maire, Alex Veilleux, indique que cette décision s’appuie sur les consultations menées récemment auprès des citoyens. « Ce que nous retenons, c’est qu’une grande majorité des citoyens souhaitent que nous nous départissions de l’église, afin que la charge financière qu’elle engendre ne repose plus sur leurs épaules, tout en essayant de conserver le bâtiment grâce à un tiers », a-t-il mentionné.

L’enjeu financier est au cœur du dossier, alors que l’entretien de ce type d’infrastructure représente un poids important pour une municipalité de taille modeste comme Saint-Benjamin.

Le conseil municipal précise qu’il privilégiera des projets durables et portés par des investisseurs capables d’assurer la viabilité à long terme du site.

Si aucune proposition ne répond aux critères établis, la municipalité prévoit entreprendre des démarches menant à la démolition de l’église et à la vente du terrain.

À lire également

Église de Saint-Benjamin: la vente au coeur du débat avec les citoyens

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Inauguration du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin

Publié hier à 12h00

Inauguration du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin

C'est en présence du député de Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, que s'est effectuée, le 2 mai, l'inauguration officielle du garage municipal de Saint-Robert-Bellarmin. Le nouveau garage se situe au 505B, rue Principale, à côté de l'abri à abrasifs. Doté d'une superficie totale d'environ 500 mètres carrés, l'édifice ...

LIRE LA SUITE
Consultation publique sur le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine

Publié le 29 avril 2026

Consultation publique sur le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine

C'est ce soir que se tiendra une assemblée de consultation publique sur la décitation et la modification du plan d'urbanisme, en lien avec le site institutionnel de l'église de Sainte-Hénédine. Le tout se déroulera à la salle municipale de l'endroit, à compter de 19 h 30. Le nouveau maire, Marc-Antoine Cyr, présidera la rencontre où il fera un ...

LIRE LA SUITE
Travailleurs étrangers temporaires: des entreprises planifient de déménager aux États-Unis

Publié le 29 avril 2026

Travailleurs étrangers temporaires: des entreprises planifient de déménager aux États-Unis

Parce qu'elle prévoit des pertes de contrats de 70 M $  au cours des prochains mois avec le départ de ses employés engagés en vertu du Programme des travailleurs étrangers temporaires (PTET), l'entreprise Beauce Atlas prépare des plans pour déménager ses pénates aux États-Unis. «On regarde ça depuis un an et demi, a révélé aujourd'hui en ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge