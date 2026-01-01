Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Après la consultation publique

Église de Saint-Benjamin: la vente au coeur du débat avec les citoyens

durée 09h00
22 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Germain Chartier
email
Par Germain Chartier, Journaliste

Plus d’une soixantaine de citoyens se sont réunis ce mardi 21 avril à Saint-Benjamin, lors d’une consultation publique portant sur l’avenir de l’église municipale.

Organisée par le conseil municipal, cette rencontre visait à recueillir l’opinion de la population avant qu’une décision soit prise, alors que le bâtiment génère actuellement des coûts importants pour la municipalité.

Lors de la rencontre, les élus ont présenté les trois options déjà évoquées dans les dernières semaines, à savoir la conservation et la réhabilitation du bâtiment, sa vente à un organisme ou à un privé, ou encore sa démolition.

Le maire, Alex Veilleux, a rappelé les implications financières de ces choix. « Juste conserver et réhabilité le bâtiment, ça coûterait environ 600 000 $ ». Du côté de la démolition, les coûts sont également significatifs. « La démolition engendre quand même un coût de 300 000 $. ».

Quant à la vente, elle permettrait de transférer la responsabilité à un tiers. « On mettrait l’église en vente (...) des gens qui sont intéressés pourraient l’acheter, puis faire leur projet. »

Une participation jugée positive

La participation citoyenne a répondu aux attentes du conseil municipal. « J’étais très content parce qu'il y a plus d’une soixantaine de personnes qui se sont déplacées. Les prises de parole ne vont pas nécessairement dans la même direction, mais c’est correct, c'était un peu l’objectif de l’exercice », a indiqué le maire à EnBeauce.com.

Au fil des échanges, deux préoccupations principales se sont dégagées: la volonté de préserver le bâtiment patrimonial et celle de réduire la charge financière pour la municipalité.

Actuellement, l’église engendre des dépenses annuelles de plus d'environ 53 000 $, notamment pour l’entretien, le chauffage, l’électricité et les assurances, alors que les revenus de location ont été limités à 500 $ l’an dernier.

Dans ce contexte, plusieurs citoyens ont évoqué la nécessité de revoir l’implication financière de la municipalité. « On a vu quand même une tendance se dessiner, à savoir de ne plus avoir la charge financière sur les épaules des citoyens », a ajouté Alex Veilleux.

Sans qu’un consensus clair ne se dégage, une orientation semble néanmoins sortir du lot à l’issue de la rencontre, à savoir la vente du bâtiment. Cette option apparaît pour plusieurs comme un compromis entre la préservation du bâtiment et la réduction des coûts pour la municipalité.

Plusieurs citoyens estiment que l'argent doit être mis ailleurs, à savoir notamment dans l'asphaltage, sujet qui parlait à des nombreuses personnes présentes pour la rencontre.

Une décision attendue d’ici l’été

Le conseil municipal n’a pas fixé de date précise pour trancher, mais le dossier sera analysé au cours des prochaines semaines. « Dans le prochain mois, ça va être un des points sur lequel on va passer beaucoup de temps. D’ici l’été, l’option va avoir été choisie », a précisé Alex Veilleux, en ajoutant vouloir éviter que le dossier s’étire inutilement.

Les citoyens qui n’étaient pas présents à la rencontre peuvent encore faire connaître leur opinion par l'intermédiaire du formulaire disponible sur la page Facebook de la municipalité, ou directement par téléphone.

Avec cette consultation, la Municipalité de Saint-Benjamin franchit une nouvelle étape dans un dossier sensible pour la communauté, où l’équilibre entre patrimoine et finances publiques demeure au cœur des réflexions.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Église de Saint-Benjamin: la consultation publique se tient ce soir

Publié hier à 10h00

Église de Saint-Benjamin: la consultation publique se tient ce soir

C'est ce soir, à compter de 18 h 30, qu'aura lieu l'importante consultation publique qui orientera les décisions que prendront les élus du conseil municipal de Saint-Benjamin, quant à l’avenir de l’église de l'endroit. Le maire, Alain Veilleux, présentera un document faisant état des coûts annuels de maintien des installations, qui sont la ...

LIRE LA SUITE
La collecte des encombrants débute dans la MRC Beauce-Centre

Publié le 20 avril 2026

La collecte des encombrants débute dans la MRC Beauce-Centre

La saison de la collecte des encombrants (gros rebuts) débutera ce vendredi dans les municipalités de la MRC Beauce-Centre. C'est Saint-Alfred qui ouvre le bal le 24 avril. Cette collecte permet de disposer des objets volumineux de façon responsable, tout en contribuant à une meilleure gestion des matières résiduelles. Les matières ...

LIRE LA SUITE
Saint-Georges: des travaux de construction de 38,9 M$ en mars

Publié le 18 avril 2026

Saint-Georges: des travaux de construction de 38,9 M$ en mars

La Ville de Saint-Georges a donné son autorisation à 132 permis de construction et de rénovations au cours du mois de mars pour une valeur de 38 915 043 $. Ces travaux permettront l’ajout de 125 unités de logement. Ainsi, après les trois premiers mois de l’année 2026, 261 permis ont été accordés pour une valeur de 66,8 M$, soit 19,3 M$ de ...

LIRE LA SUITE
app-store-badge google-play-badge