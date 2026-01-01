Église de Saint-Benjamin: la vente au coeur du débat avec les citoyens

Plus d’une soixantaine de citoyens se sont réunis ce mardi 21 avril à Saint-Benjamin, lors d’une consultation publique portant sur l’avenir de l’église municipale.

Organisée par le conseil municipal, cette rencontre visait à recueillir l’opinion de la population avant qu’une décision soit prise, alors que le bâtiment génère actuellement des coûts importants pour la municipalité.

Lors de la rencontre, les élus ont présenté les trois options déjà évoquées dans les dernières semaines, à savoir la conservation et la réhabilitation du bâtiment, sa vente à un organisme ou à un privé, ou encore sa démolition.

Le maire, Alex Veilleux, a rappelé les implications financières de ces choix. « Juste conserver et réhabilité le bâtiment, ça coûterait environ 600 000 $ ». Du côté de la démolition, les coûts sont également significatifs. « La démolition engendre quand même un coût de 300 000 $. ».

Quant à la vente, elle permettrait de transférer la responsabilité à un tiers. « On mettrait l’église en vente (...) des gens qui sont intéressés pourraient l’acheter, puis faire leur projet. »

Une participation jugée positive



La participation citoyenne a répondu aux attentes du conseil municipal. « J’étais très content parce qu'il y a plus d’une soixantaine de personnes qui se sont déplacées. Les prises de parole ne vont pas nécessairement dans la même direction, mais c’est correct, c'était un peu l’objectif de l’exercice », a indiqué le maire à EnBeauce.com.

Au fil des échanges, deux préoccupations principales se sont dégagées: la volonté de préserver le bâtiment patrimonial et celle de réduire la charge financière pour la municipalité.

Actuellement, l’église engendre des dépenses annuelles de plus d'environ 53 000 $, notamment pour l’entretien, le chauffage, l’électricité et les assurances, alors que les revenus de location ont été limités à 500 $ l’an dernier.

Dans ce contexte, plusieurs citoyens ont évoqué la nécessité de revoir l’implication financière de la municipalité. « On a vu quand même une tendance se dessiner, à savoir de ne plus avoir la charge financière sur les épaules des citoyens », a ajouté Alex Veilleux.

Sans qu’un consensus clair ne se dégage, une orientation semble néanmoins sortir du lot à l’issue de la rencontre, à savoir la vente du bâtiment. Cette option apparaît pour plusieurs comme un compromis entre la préservation du bâtiment et la réduction des coûts pour la municipalité.

Plusieurs citoyens estiment que l'argent doit être mis ailleurs, à savoir notamment dans l'asphaltage, sujet qui parlait à des nombreuses personnes présentes pour la rencontre.

Une décision attendue d’ici l’été

Le conseil municipal n’a pas fixé de date précise pour trancher, mais le dossier sera analysé au cours des prochaines semaines. « Dans le prochain mois, ça va être un des points sur lequel on va passer beaucoup de temps. D’ici l’été, l’option va avoir été choisie », a précisé Alex Veilleux, en ajoutant vouloir éviter que le dossier s’étire inutilement.

Les citoyens qui n’étaient pas présents à la rencontre peuvent encore faire connaître leur opinion par l'intermédiaire du formulaire disponible sur la page Facebook de la municipalité, ou directement par téléphone.

Avec cette consultation, la Municipalité de Saint-Benjamin franchit une nouvelle étape dans un dossier sensible pour la communauté, où l’équilibre entre patrimoine et finances publiques demeure au cœur des réflexions.