Beauceville dégage un excédent de fonctionnement de plus d'un million $

La Ville de Beauceville a terminé son année financière 2025 en dégageant un excédent de fonctionnement de l'exercice de 1 055 014 $.

C'est ce qui ressort du sommaire des résultats, qui a été présenté hier soir à la séance régulière du conseil municipal.

Les revenus totaux encaissés ont été plus bas que ceux anticipés, pour atteindre 18,3 M$. Mais ceux de fonctionnement ont été plus hauts. Cela s'explique entre autres par la vente de terrains dans le parc industriel, ainsi qu'un apport plus élevé en taxes foncières et en droits de mutation (taxe de bienvenue).

Au chapitre des dépenses, elles ont été moindres, pour ce qui est du Plan triennal d'immobilisations, alors que l'on prévoyait des investissements de 5,2 M$. Dans les faits, les charges se sont limitées à 1,7 M$, car deux projets d'importance — phase 1 de la réfection de la route Fraser et réfection du rang Saint-Joseph — ont été mis sur la glace, faute d'avoir obtenu les subventions gouvernementales pour leur exécution. À cet égard, de nouvelles demandes ont été acheminées à Québec pour obtenir éventuellement son soutien.

Par contre, la Ville a dû payer une facture de 1,2 M$ à la MRC Beauce-Centre, représentant une portion de sa quote-part à l'infrastructure de la piste cyclable. La somme a été tirée d'un fonds de réserve qui était dédié à la véloroute. Il reste encore à verser environ 600 000 $ pour clore le dossier.

De même, le document déposé hier soir fait voir que l'endettement net à long terme a diminué de 8% en 2025, passant de 24 801 575 $ à 22 854 100 $. «C'est quand même assez important. Je suis assez fier de ça, a commenté le maire, Patrick Mathieu, C'est un travail de longue haleine de chacun de nos directeurs (de services).»

Il a aussi rappelé que depuis l'élection de l'automne dernier, son équipe base ses décisions d'investissements lorsque les subventions de programmes de financement sont confirmées. «Quand on ne l'a pas l'aide financière, on le fait pas», a-t-il indiqué.

Enfin s'il convient qu'il a fallu «faire des pirouettes» pour en arriver au surplus de cette année, le maire Mathieu espère qu'en 2026 « on soit en mesure de toujours reculer au niveau de notre endettement, de notre fardeau fiscal commun et des grandes dépenses.»

Aménagement de stationnements

Beauceville veut s'attaquer à l'aménagement de deux stationnements sur son territoire.

D'abord celui en plein centre-ville, qui se trouverait dans le quadrilatère formée du boulevard Renault et de la 9e avenue, entre la 115e et la 125 rue.

L'infrastructure tiendra compte du projet d'édifice commercial, qui doit s'élever sur la 9e avenue, voisin de la quincaillerie Home Hardware.

À ce sujet, le maire Mathieu a confirmé qu'il était en communication avec les promoteurs et que la première pelletée de terre devrait se faire «dans les prochaines semaines.»

Pour développer l'étude d'avant-projet de stationnement, la Ville a octroyé un contrat de 8 500 $ à Luc Tremblay, architecte Inc., le même qui a préparé les plans du futur édifice commercial.

Signalons que ce stationnement public devra être aménagé en tenant compte qu'il se trouve en plein coeur de la zone inondable.

L'autre projet consistera dans les faits à réaménager l'aire de stationnement du parc des Rapides-du-Diable, qui dessert la piste cyclable.

La municipalité veut déplacer le parking en parallèle de la route 173, par l'acquisition d'un terrain, ce qui permettra de sécuriser l'endroit, alors qu'à l'heure actuelle, la piste traverse en plein coeur du stationnement.

Pour ce faire, la Ville acheminera une demande d'aide financière au programme Fonds régions et ruralité.

La séance en bref

— Un total de 34 permis de construction, pour une valeur de 2,3 M$, ont été émis en avril. Pour l'année 2026, le total atteint maintenant 4,4 M$.

— La Ville achète deux lots sur la 68e avenue afin d'être en mesure d'aménager un rond-point de virage à l'extrémité de la voie, qui se termine présentement en cul-de-sac. L'acquisition, au coût de 59 000 $, s'effectue auprès de l'entrepreneur Humaco Construction.

— Considérant plus abordable de refaire l'écran protecteur en entier, plutôt que d'acheter un filet surdimensionné, un arrêt-balle sera construit au terrain de baseball de la Cité sportive au coût de 46 077 $. Le contrat a été confié à l'entreprise Clôtures D.G. L'installation permettra aussi d'être conforme pour recevoir les parties qui seront disputées à l'été 2027, dans le cadre de la 61e Finale des Jeux du Québec.

— Le service d'ingénierie de la MRC Beauce-Sartigan se voit confier le mandat de concevoir les plans et devis, de la gestion de l'appel d'offres, et de la surveillance de chantier pour le projet de réfection du terrain de tennis. Il accomplira le tout pour la somme de 44 000 $.

— Le contrat de réalisation des plans et devis, pour la réfection de la 46e rue, a été donné à Stantec Experts-conseils, qui fera le travail pour un montant de 47 900 $.

— La Ville octroie le contrat d'analyse d'eau, pour ses installations de l'usine de filtration, de l'usine d'épuration et de la piscine Yvan Cliche, à la firme Bureau Véritas Canada, pour la somme de 33 650 $.

— Un contrat de 4 000 $ a été octroyé à l'entreprise Urbanisme et ruralité pour compléter le document d'accompagnement à la préparation et à l'analyse des demandes de modification au schéma d'aménagement et de développement du territoire que doit déposer la ville auprès de la MRC Beauce-Centre.