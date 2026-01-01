Saint-Georges termine l’année financière 2025 avec un surplus de 7,1 M$

Le rapport financier de la Ville de Saint-Georges pour l’exercice terminé le 31 décembre 2025 a été déposé en séance du conseil ce lundi par le trésorier et directeur du Service des finances, Rémi Poulin.

Celui-ci a également présenté un résumé des principaux éléments des résultats et de la situation financière. Pour sa part, la mairesse Manon Bougie a fait son rapport sur les faits saillants de l’année 2025.

Faits saillants du rapport financier - Résultats 2025 non consolidés

L’exercice financier 2025 s’est soldé par un excédent de fonctionnement non consolidé à des fins fiscales de 7 095 267 $.

- Revenus 68 059 578 $

- Dépenses 60 964 311 $

Cet excédent est attribuable à des revenus supplémentaires par rapport au budget de 2,6 M$ et à des dépenses inférieures de 4,5 M$ à ce qui avait été prévu.

Ces résultats font en sorte qu’au 31 décembre 2025, la Ville a un solde de surplus libre et de fonds réservés de 24,2 M$.

« On voit le fruit d’une gestion qui est rigoureuse et d’une volonté de maintenir un environnement sain et des services de qualité, c’est important pour nous », a mentionné d’entrée de jeu la mairesse Manon Bougie.

Investissements et dette

Au cours de l’exercice financier 2025, la Ville a réalisé des investissements pour un montant total de 19,3 M$. De ce montant, 23,4 % ont été payés à même les fonds de la Ville, 34,2 % ont été empruntés et le solde, soit 42,4 % a été financé par des subventions ou par des tiers.

Les principaux projets d’immobilisations pour 2025 sont :

- Voirie, aqueduc et égout (nouveaux prolongements et réfection) - 12 960 000 $

- Bâtiments - 2 300 000 $

- Prolongement parc industriel - 1 330 000 $

- Camion autopompe - 1 320 000 $

- Ameublement et équipement de bureau - 760 000 $

- Divers véhicules - 400 000 $

- Équipements et machineries - 280 000 $

Au niveau de la dette, une somme totale de 6,3 M$ a été empruntée au cours de l’exercice et nous avons remboursé une somme de 5,1 M$ sur notre dette. Cela fait en sorte que l’endettement total net à long terme est maintenant de 57 386 526 $.

Pour consulter le rapport financier de l’année 2025, cliquez sur le lien suivant : Rapport financier 2025 abrégé.

« Il y a quand même plusieurs défis qui s’en viennent, mais on a une ville en bonne santé financière. On travaille pour vous et avec vous, pour le bien commun », a conclu la mairesse.