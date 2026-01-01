Saint-Côme-Linière: financement confirmé pour la reconstruction du centre communautaire

Par voie de communiqué envoyé ce matin, le député Beauce-Sud et ministre des Affaires municipales, Samuel Poulin, a confirmé la sélection prioritaire du projet de reconstruction du centre communautaire de Saint-Côme-Linière, en vue d'une promesse d'aide financière.

Rappelons qu'en octobre 2024, la salle avait été détruite à la suite d'un incendie criminel.

Même si le montant consenti n'est pas encore connu, la Municipalité a obtenu l'assurance que les sommes seront accordées d'ici la fin de la présente année financière. Ceci permettra de préparer les documents pour lancer l'appel d'offres.

Signalons que le soutien du gouvernement du Québec permettra aussi la construction d'un nouvel hôtel de ville.

«Cet investissement contribuera directement à la vitalité et au dynamisme de notre municipalité», a fait savoir le maire, Martin Rodrigue, au sujet de l'annonce.

«J'avais pris l'engagement d'accompagner la communauté de Saint-Côme pour s’assurer de retrouver un centre communautaire. Comme député et comme ministre, je me suis assuré de faire cheminer le projet», a déclaré le ministre Poulin.