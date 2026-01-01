Acquisition de la maison Félix-Georges-Fortier

C'est maintenant chose faite, la maison Félix-Georges-Fortier, un bâtiment patrimonial situé dans le secteur ouest de Beauceville, vient d'être acquise par la Corporation du Quartier de la débâcle.

Au montant de 270 000 $, l'édifice a été acheté des propriétaires, Claire Beaulieu et Raynald Dickner, qui ont opéré l'endroit pendant plusieurs années comme gîte, sous l'appellation de Maison d'Élyse. L'endroit avait fermé définitivement ses portes en 2020, à la suite des importantes inondations du printemps précédent.

Compte tenu de la valeur architecturale de l'édifice — maison victorienne, d'influence Queen Ann, érigée en 1890 — et des importants personnages de l'histoire beaucevilloise qui l'ont occupé, le maire de l'époque, François Veilleux, avait convaincu le couple de pas se prévaloir du programme de soutien financier à la démolition des édifices en zone inondable qu'avait créé le gouvernement du Québec.

À la suite, le comité citoyen de la Corporation du Quartier de la débâcle a vu le jour pour développer un projet d'utilisation de l'édifice, le tout en collaboration avec la Ville de Beauceville. En plus d'avoir classé la maison comme édifice patrimonial, la municipalité a assuré tous les frais d'entretien de l'immeuble. Jusqu'ici, la contribution de Beauceville s'élève à plus de 300 000 $.

La première étape seront les travaux d’immunisation de la maison, une entreprise colossale visant à la protéger durablement contre les inondations. Aujourd'hui, le député de Beauce-Nord, Luc Provençal, a annoncé une aide financière de 457 500 $ à la Ville de Beauceville pour ce faire. Le nom de l'entrepreneur qui mènera les travaux sera annoncé prochainement, puisque l'appel d'offres est terminé.

L’aide financière annoncée aujourd’hui s’ajoute à d’autres contributions provinciales reçues depuis le début du projet. Ainsi, la Corporation a obtenu 1 832 500 $ via le Programme d'aide à la relance de l'industrie touristique, 207 880 $ du Fonds régions et ruralité, et 24 000 $ provenant des budgets discrétionnaires des députés Samuel Poulin et Luc Provençal. Au total, l'appui de Québec atteint 2 521 880 $.

La présidente de la Corporation du Quartier de la débâcle, Marie Champagne, a tenu à souligner l’engagement et la ténacité des membres actuels et anciens du conseil d’administration, qui ont fait progresser ce projet avec conviction depuis le tout début: « Depuis plus de six ans, de nombreuses personnes ont cru à ce projet et ont travaillé avec détermination pour le faire avancer. Nous sommes évidemment très heureux de franchir cette étape décisive qui témoigne de notre engagement à mener ce projet à terme. »

Au cours des prochaines mois, le comité poursuivra ses démarches auprès des gouvernements provincial et fédéral afin d’obtenir toutes les aides financières disponibles. La population, les entreprises et les grands partenaires de la région seront également invités à participer à ce projet par l'entremise d'une campagne de financement.

Le conseil d’administration vise une ouverture du site en 2028. Il comprendra un centre récrétouritisque d'interprétation immersif et moderne sur l'histoire des débâcles en Beauce et leur impact sur la communauté régionale. Au total, les investissements dépasseront les 4 M$.