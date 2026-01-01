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Avec des citoyens bénévoles

Un nouveau comité pour dynamiser les loisirs à Frampton

durée 12h00
19 juillet 2026
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Germain Chartier
Par Germain Chartier, Journaliste

La Municipalité de Frampton a présenté son nouveau comité des loisirs, composé de citoyens bénévoles souhaitant s’impliquer dans le développement de la vie communautaire.

Ce comité aura pour mandat de contribuer à la mise en place d’une programmation de loisirs dynamique, inclusive et adaptée aux besoins des citoyens de tous les âges.

Les membres sont déjà au travail, notamment pour préparer le Festiballe 2027. La Municipalité souhaite offrir un événement renouvelé, rassembleur et représentatif de la communauté de Frampton.

Les membres du conseil ont tenu à remercier les membres du comité pour leur disponibilité, leur enthousiasme et leur engagement bénévole.

Selon la Municipalité, cette implication citoyenne contribue au dynamisme de la municipalité et permet de développer des loisirs, des événements et des activités qui rassemblent la population.

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