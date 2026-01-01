L'autoroute 73 pourrait être prolongée jusqu’à la 150e Rue à Saint-Georges

Le gouvernement du Québec et la Ville de Saint-Georges ont confirmé, ce lundi 22 juin, la conclusion d’un partenariat visant à poursuivre le projet de prolongement de l’autoroute Robert-Cliche, soit l’autoroute 73, jusqu’à une nouvelle sortie à la 150e Rue.

L’annonce a été faite par le ministre des Affaires municipales et député de Beauce-Sud, Samuel Poulin, et la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, dans un dossier attendu depuis longtemps dans la région.

Le tronçon projeté s’étendrait sur une distance de 1,4 km. Selon le gouvernement, il permettrait notamment d’améliorer la sécurité et la fluidité des déplacements, tout en détournant une partie de la circulation lourde à l’extérieur du centre urbain de Saint-Georges.

« Je salue le travail de collaboration effectué avec la Ville de Saint-Georges, grâce auquel nous pouvons aujourd’hui mettre de l’avant un dossier important pour la région de la Beauce », a indiqué le ministre des Transports et de la Mobilité durable, Benoit Charette.

Selon lui, les prochaines étapes permettront de préciser les caractéristiques du projet et son échéancier, tout en associant les partenaires du milieu à la démarche.

Un projet par phases

En avril dernier, le gouvernement avait indiqué que le prolongement de l’autoroute 73 serait réalisé par phases, afin de permettre un démarrage plus rapide du projet. Le partenariat annoncé ce lundi concerne donc le développement d’un premier tronçon vers la 150e Rue.

Samuel Poulin a salué le travail effectué avec la Ville de Saint-Georges dans les derniers mois.

« Je suis très heureux de ce partenariat avec la Ville de Saint-Georges pour atteindre la 150e Rue. Je tiens à saluer le leadership de la mairesse, Manon Bougie, qui a été en mode solution avec nous et nos équipes, et ce, dès son arrivée en poste, afin de permettre la réalisation d’un premier tronçon », a déclaré le député de Beauce-Sud.

Il estime aussi que cette collaboration permettra d’obtenir les prochaines autorisations nécessaires au projet. « Son instinct de meneuse jumelé à notre volonté a conduit à ce partenariat. Cette collaboration précieuse permettra d’obtenir les prochaines autorisations ».

Pour la mairesse de Saint-Georges, Manon Bougie, le prolongement de l’autoroute 73 répond à des enjeux concrets vécus par les citoyens. « Ce projet, c’est avant tout une réponse à des besoins bien réels exprimés par nos citoyennes et citoyens. Nous voulons un réseau routier plus sécuritaire, plus efficace, et mieux adapté à la réalité du Saint-Georges d’aujourd’hui et de demain », a-t-elle affirmé.

La Ville dit vouloir poursuivre le travail avec les partenaires gouvernementaux et les personnes concernées.

« Comme municipalité, nous demeurons engagés à faire avancer ce dossier avec ouverture et collaboration », a ajouté la mairesse.

Les prochaines étapes

Plusieurs étapes restent à franchir avant la réalisation du tronçon. Le gouvernement devra notamment déterminer la portée et les caractéristiques du prolongement municipal de la 150e Rue jusqu’à l’autoroute projetée.

Le projet devra aussi obtenir les autorisations requises auprès du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs.

La révision des documents et des analyses préliminaires, la reprise du mandat de conception et la coordination des étapes avec la Ville de Saint-Georges font également partie des démarches à venir.

Pour rappel, le ministère des Transports avait mené une consultation publique du 15 juin au 6 juillet 2023 afin de connaître les préoccupations du milieu au sujet du prolongement de l’autoroute 73, qui devait alors rejoindre la route 173 au sud de la 208e Rue, à Saint-Georges.

En 2025, le Ministère a procédé à une révision de la portée, du coût et de l’échéancier du projet.