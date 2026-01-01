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Année 2025

Transport adapté: près de 10 500 déplacements dans Beauce-Centre

durée 08h00
7 juillet 2026
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Sylvio Morin
Par Sylvio Morin, Chef des nouvelles

Quelque 10 457 déplacements ont été effectués l'an dernier par le service de transport adapté de la MRC Beauce-Centre.

Ce sont les données qui apparaissent dans le rapport annuel du programme, qui a été rendu public.

De ce nombre, 768 trajets ont servi à déplacer des personnes en fauteuil roulant,  alors que 9 554 l'ont été pour des personnes ambulatoires (autonomes). Un total de 135 accompagnateurs ont aussi eu recours au service.

Les personnes en fauteuil roulant, âgés entre 21 et 64 ans, ont constitué les principaux utilisateurs du service (640 sur 768); même portrait pour les personnes ambulatoires (7 581 sur 9 554).

La majorité des déplacements ont servi une clientèle régulière (8 014) plutôt qu'occasionnelle (2 443).

La moitié des voyages (5 510) ont nécessité un déplacement en dehors du territoire de la MRC Beauce-Centre.

Plus de la moitié des déplacements (56%) ont été motivés pour d'autres raisons que le travail (27%), les loisirs (14%), la santé (2%) ou les études (1%).

Les résultats financiers font état de revenus de 453 602 $ pour des dépenses de 451 827, générant un surplus négligeable d'opération de 1 785 $.

Les fonds d'opération du service proviennent du ministère des Transports et de la Mobilité durable (252 068 $), de la contribution des passagers (106 203 $), et de la quote-part des 10 municipalités de la MRC Beauce-Centre (95 331 $).

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