Beauceville: une maison abandonnée bientôt démolie

Devant l'inaction du propriétaire à exécuter lui-même les travaux, la Ville de Beauceville procédera à la démolition d'une résidence abandonnée, sise au 785, de la route du Président-Kennedy.

C'est le sens d'une résolution adoptée en séance du conseil des élus, tenue ce lundi 6 juillet, à la suite d'un jugement autorisant l'administration municipale à s'y conformer et de longues procédures judiciaires.

Pour ce faire, un contrat de démolition a été octroyé à Excavation J.-L. Mathieu, au montant de 19 000 $.

À noter que la facture finale des travaux, lorsqu'ils seront complétés, sera envoyée au propriétaire de l'endroit.

Signalons que ce bâtiment, au faîte de la côte des Rapides-du-Diable, a déjà abrité un casse-croûte voilà plusieurs décennies, notamment lorsque ce secteur de la 173 comportait une halte routière, qui servait aussi de poste d'observation panoramique.

Pure coïncidence, la décision a été rendue quelques minutes après l'adoption du nouveau règlement sur l'occupation et l'entretien d'immeubles, qui a pour objectif «d'empêcher le dépérissement de certains bâtiments, à les protéger contre les intempéries et à préserver l'intégrité de leur structure.»

Dans le même ordre d'idée, Beauceville réacheminera une nouvelle demande au propriétaire de l'édifice commercial du 650, boulevard Renault (ancien Promutuel) d'assurer l'entretien du gazon du site, dont l'herbe a atteint une hauteur non réglementaire (voir photo). L'édifice qui est à vendre, est inoccupé depuis 2022.

Plateau sportif

C'est Pavage de Beauce qui procèdera à l'asphaltage du plateau sportif (site de l'ancien aréna) au montant de 36 075 $.

Pour la construction de la cage de frappeur du terrain de baseball, le contrat a été donné à Clôture DG Inc. au montant de 17 945 $. À noter que la presque totalité des coûts du projet seront couverts par une don de 7 200 $, de l'Association de baseball mineur de Beauceville, et de 11 640 $, provenant de la Fondation des sports et loisirs de Beauceville.

Par ailleurs, l'exécution des travaux d'érection de l'arrêt-balle, par Multi Surfaces Giguère, ont entraîné un contamination du sable du terrain, si bien que des coûts supplémentaires de 13 879 $ devront être défrayés pour rectifier la situation.

Enfin, une étude de caractérisation de la 125e rue, qui traverse le plateau sportif, sera menée par Cobaric au montant de 4 851 $

On passe à la Caisse

Gros changement dans le fonctionnement administratif de la Ville de Beauceville puisque les comptes bancaires de la municipalité passeront de la Banque Nationale à la Caisse Desjardins du Coeur-de-la-Beauce.

En effet, cette institution a présenté le meilleur contrat de services parmi les quatre soumissionnaires, les trois autres étant la Banque Nationale, RBC et BMO.

Le maire Patrick Mathieu a tenu à préciser que la décision de transfert avait été réellement motivée par la teneur de l'offre, plutôt que comme geste de représailles envers l'établissement, qui a fermé sa succursale beaucevilloise en avril 2025, et son guichet automatique ce printemps.

La Ville de Beauceville a aussi autorisé ses administrateurs d'ouvrir une marge de crédit d'un million $ avec la caisse. C'est bien en deçà de celle de 2,5 M$, qui était en vigueur avec la banque., en raison d'un «gestion plus serrée» des finances.

La Ville se donne six mois pour opérer le transfert de ses activités, et les citoyens seront avisés des démarches à suivre, notamment pour le paiement des comptes de taxes, a laissé savoir la conseillère du district 4, Nicole Jacques.

La séance en bref

— Quelque 47 permis de construction, pour une valeur de 5,3 M$, ont été émis en juin. Pour l'année 2026, le total atteint maintenant 10,2 M$.

— Le contrat d'étude sur les aménagement résilients a été confié à la firme WSP pour la somme de 169 933 $. C'est la même entreprise qui préparera les plans et devis pour la réfection de la 132e rue, au montant de 28 450 $.

— Une niveleuse flambant neuve sera achetée auprès du fournisseur Brandt Tractor Ltd., au coût de 459 900 $. Les sommes requises seront payées à même un règlement d'emprunt.

— Afin d'être en mesure de construire un cercle de virage à l'extrémité de la 68e avenue, la Ville achète du lots au montant total de 59 000 $.

— Le contrat annuel de téléphonie a été renouvelé avec l'entreprise Sogetel au coût de 41 776 $. Ce contrat inclut les services Internet, les équipements et la télédistribution de l'aréna, de l'ensemble des sites de la Ville.