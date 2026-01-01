La MRC Beauce-Centre veut reconnaître ses bénévoles

La MRC Beauce-Centre lance la toute première édition des Prix Reconnaissance des bénévoles, une initiative visant à mettre en lumière les personnes qui contribuent, par leur engagement, leur générosité et leur dévouement, au dynamisme et à la qualité de vie de leur communauté.

« Dans nos communautés, de nombreuses personnes donnent de leur temps bénévolement pour concrétiser des projets et des activités dont toute la population peut profiter. La MRC Beauce-Centre souhaite souligner la valeur de leur contribution et leur dire "Merci!" », a souligné le préfet, Patrice Mathieu.

Les candidatures peuvent être déposées dans l’une des cinq catégories suivantes:

• Loisirs, sports et plein air

• Culture, arts, patrimoine et bibliothèque

• Développement communautaire

• Relève bénévole

• Prix Hommage

Les municipalités, les organismes, les comités et les citoyens sont invités à soumettre la candidature d'une personne bénévole qui se démarque par son implication significative.

Le guide de mise en candidature, le formulaire ainsi que tous les détails concernant les catégories et les critères d'admissibilité sont disponibles sur le site web de la MRC Beauce Centre. Les dossiers doivent être transmis au plus tard le 31 août 2026 à l'adresse suivante : developpement@mrcbeaucecentre.ca

Les distinctions seront remises lors d'un événement public, en septembre prochain, au cours duquel les bénévoles sélectionnés seront reconnus. Ce moment permettra également de rappeler l’importance du bénévolat dans la vitalité des municipalités de Beauce-Centre.

Signalons que cette nouvelle initiative s'inscrit dans la planification stratégique 2025-2030 de la MRC Beauce-Centre.