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MRC de Beauce-Sartigan

Pier-Olivier Busque nommé directeur général adjoint

durée 15h00
9 juillet 2026
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Par Salle des nouvelles

Pier-Olivier Busque vient d'être nommé au poste de directeur général adjoint de la MRC de Beauce-Sartigan.

Il a été confirmé dans ses fonctions lors de la séance du comité administratif, tenue ce mercredi 8 juillet.

Titulaire d’une maîtrise en gestion de projet et d’un baccalauréat en administration des affaires, M. Busque possède une connaissance approfondie des enjeux gouvernementaux et municipaux qui touchent la région. Son parcours professionnel et académique lui confère une capacité distinctive à relever les défis complexes auxquels la MRC de Beauce-Sartigan est confrontée.

Depuis 2020, il occupe le poste de directeur général de la municipalité de Saint-Honoré-de-Shenley où il a démontré un leadership reconnu et un engagement soutenu envers le développement de sa communauté.

« La nomination de M. Busque s’inscrit pleinement dans notre volonté de renforcer notre capacité organisationnelle et d’assurer une continuité stratégique au sein de la MRC. Son expertise, jumelée à sa connaissance fine du milieu municipal, constituera un levier important pour soutenir la réalisation de nos priorités, notamment en matière de développement du territoire, d’innovation et de concertation régionale », a déclaré le préfet de la MRC de Beauce-Sartigan, Francis Bélanger.

Il comble le poste qui sera laissé vacant à la suite du départ à la retraite de Luc Bergeron, après plus de 46 ans de service au sein de la MRC.

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