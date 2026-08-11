Une nouvelle tour d’observation verra le jour à Saint-Zacharie

Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins; Camil Cloutier, maire de Saint-Zacharie et Judith Leblond, directrice générale de la MRC des Etchemins

La MRC des Etchemins a remis une aide financière de 200 000 $ à la Municipalité de Saint-Zacharie pour la réalisation du projet Tour la Zacharoise, dans le cadre du projet Signature Innovation « Les Etchemins, région naturelle aux mille et un panoramas ».

Le projet consiste à aménager un nouveau site d'observation touristique par la construction d'une tour en acier d'environ 24 pieds de hauteur, érigée sur un sommet culminant à 650 mètres d'altitude. Un sentier d'accès d'une longueur approximative de 1,5 kilomètre sera également aménagé afin de permettre aux visiteurs d'accéder à la tour et de profiter des panoramas exceptionnels qu'offre le territoire. La tour sera située à environ neuf kilomètres au sud du village de Saint-Zacharie.

« Cette nouvelle infrastructure viendra bonifier l'offre récréotouristique des Etchemins et mettre en valeur les paysages naturels qui font la renommée de la région. Ce projet illustre parfaitement la vision derrière notre démarche Signature Innovation : mettre en valeur les mille et un panoramas de notre territoire », a souligné Christian Chabot, préfet de la MRC des Etchemins.

D'un coût total de 403 100 $, ce projet bénéficie d'une contribution de 200 000 $ provenant de l'enveloppe Signature Innovation de la MRC des Etchemins.

Un projet annulé en amène un nouveau

Le projet Signature innovation de la MRC des Etchemins est réalisé grâce à une entente conclue avec le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) dans le cadre du Fonds régions et ruralité (FRR).

À la suite du désistement de la Municipalité de Saint-Camille-de-Lellis, qui a choisi de ne pas réaliser son projet Camps du Coupe-feu, mille et un plans d'eau à explorer, une somme de 200 000 $ s'est libérée dans l'enveloppe financière de l'appel à projets Signature Innovation. Plutôt que de lancer un nouvel appel à projets, la MRC a procédé à l'analyse des projets admissibles qui avaient déjà été déposés lors de l'appel initial.

À l'issue de cette évaluation, le projet Tour la Zacharoise a été retenu pour l'obtention de cette aide financière.