Centre municipal de Beauceville: «Ça progresse à une très bonne vitesse», dit le maire Mathieu

Le projet d'aménagement d'un bâtiment industriel pour en faire le Centre de services municipaux et communautaires (CSMC) de la Ville de Beauceville «progresse à une très bonne vitesse.»

C'est du moins l'affirmation formulée par le maire Patrick Mathieu, lors de la séance du conseil municipal, tenue lundi soir.

«Je peux vous assurer que c'est le dossier présentement sur lequel je travaille extrêmement fort», a-t-il dit, pour faire le point sur l'avancement du projet. Signalons que l'achat de l'édifice, auprès du manufacturier en tissage industriel Duvaltex au coût de 3,5 M$, remonte à juillet 2024.

Faisant fi des commentaires sur les réseaux sociaux que l'initiative semble stagner, le premier magistrat a au contraire indiqué que son administration respectait les délais fixés pour la réalisation du centre, qui comprendra sous un même toit l’hôtel de ville, la bibliothèque Madeleine-Doyon, la caserne de sécurité incendie, une salle multifonctionnelle et des locaux et espaces pour accueillir divers organismes du milieu.

«Il faut prendre le temps de bien faire les choses. On n'a quand même pas des ressources financières illimitées. Il faut bien analyser les différentes alternatives et tous les moyens qui sont à notre portée pour arriver aux objectifs qu'on s'est fixés», a expliqué le maire.

Patrick Mathieu a confirmé que l'étude de caractérisation de l'immeuble (construit dans les années 50) sur l'état de ses composantes (système électrique, plomberie, fenestration, chauffage, isolation, etc.) était complétée. Ceci permettra de dresser le portrait des coûts d'aménagement qui seront nécessaires pour répondre aux normes d'aujourd'hui, et pour rencontrer les besoins des départements qui logeront dans le centre.

Le maire a aussi fait savoir que le conseil municipal avait autorisé l'embauche d'un consultant pour guider l'administration beaucevilloise dans la préparation du schéma d'aménagement de l'immeuble.

Financement «préqualifié»

Comme la cible de financement du projet, par des subventions gouvernementales et autres, a été établie à au moins 70%, plusieurs demandes ont été acheminées dans une multitude de programmes de soutien, afin de maintenir un cadre financier adéquat et acceptable pour les contribuables de Beauceville.

Or, le scrutin du 5 octobre prochain amènera son lot de changement de garde, ce qui se traduira par de nouvelles orientations gouvernementales.

Là-dessus, le maire Mathieu ne craint pas que le démarchage effectué jusqu'ici sera réduit à néant au lendemain des élections, peu importe qui formera le gouvernement. « On a fait nos devoirs, on est allé rencontrer ces gens-là (hauts fonctionnaires des ministères) pour leur demander de nous préqualifier (dans les octrois). Je peux vous assurer de source très très très certaine qu'on est sur le top de la liste des projets à venir », a-t-il soutenu.

Encore aujourd'hui, la Ville de Beauceville n'est pas en mesure d'avancer le coût final de réalisation du CSMC, en raison des maillages de services qui y prendront place. Pour le maire Mathieu, il importe que le projet se réalise avec le moins d'imprévus possible.

Il prévoit tenir un café-rencontre cet automne, pour échanger du projet avec ses concitoyennes et concitoyens

La séance en bref

— Les travaux de réfection des terrains de tennis sont commencés. Ils sont menés en régie interne par les travaux publics. Les deux plateaux demeureront fermés pendant la durée du chantier. Leur réouverture est prévue en juin 2027. L’un des deux terrains sera aménagé afin de permettre également la pratique du pickleball. Le projet demandera des déboursés de 595 000 $. Beauceville a reçu un soutien de 297 592 $ du Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives, et de plein air (PAFIRSPA).

— La maison abandonnée, sise au 785, de la route du Président-Kennedy, au faîte de la côte des Rapides-du-Diable, a été démolie la semaine dernière. Son démantèlement avait été autorisée, suite à un jugement de la cour, après plusieurs années de procédures judiciaires, devant l'inaction du propriétaire à exécuter lui-même les travaux. La facture finale de démolition, faite par Excavation J.-L. Mathieu au montant de 19 000 $, sera envoyée au propriétaire de l'endroit.

— Quelque 39 permis de construction et rénovation, pour une valeur de près de 3 M$, ont été émis en juillet. Pour l'année 2026, le total atteint maintenant 15 044 000 $.