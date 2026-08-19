Restrictions d'eau et avis d'ébullition toujours en vigueur
Tour d’eau: le remplissage doit débuter ce lundi à Frampton
La Municipalité de Frampton rappelle, ce mercredi 19 août, que les restrictions d’eau et l’avis d’ébullition demeurent en vigueur, plus d’un mois après le bris majeur survenu à sa tour d’eau.
Dans un message publié sur ses réseaux socaux, la Municipalité indique que l’avis de restriction d’eau est toujours en vigueur pour encore quelques semaines. Les citoyens doivent également continuer de faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer.
Pour rappel, le bris avait été constaté le samedi 11 juillet dernier, lorsqu’une fissure à la base du réservoir avait entraîné une fuite importante et la vidange complète de la tour d’eau. Des mesures temporaires avaient ensuite été mises en place afin de maintenir l’alimentation du réseau.
Jointe par EnBeauce.com, la mairesse de Frampton, Gina Cloutier, informe que la Municipalité a publié un nouveau rappel en raison d’un relâchement observé dans le respect des consignes.
« On a reposté, car il y avait un gros relâchement. Comme la tour d’eau est en hauteur, les gens situés aussi en hauteur ont eu des problèmes de pression, alors que ceux du bas ça allait », explique-t-elle.
Selon la mairesse, la réparation de la tour d’eau est maintenant terminée. Le remplissage doit débuter ce lundi. La Municipalité devra ensuite procéder à un nettoyage, notamment en raison de la présence possible de petites particules de béton.
« C’est pour ça que l’avis d’ébullition est encore en vigueur et qu’il faut qu’il soit respecté. Mais ensuite, ça devrait être terminé », a précisé Gina Cloutier.
La Municipalité demande donc aux citoyens de poursuivre leurs efforts et de limiter leur consommation d’eau aux besoins essentiels, le temps que le réseau retrouve une situation normale. Gina Cloutier confirme aussi que la Municipalité a relancé une demande de subvention afin de remplacer la tour d’eau.
« Même si elle fonctionne encore, elle est en fin de vie. Le fait qu’on ait eu ce bris a accéléré les choses et on est en bonne voie pour finaliser le projet de remplacement », conclu la mairesse.
La population est invitée à suivre les prochaines communications de la Municipalité pour connaître la levée éventuelle des restrictions et de l’avis d’ébullition.
RECOMMANDÉS POUR VOUS
Trois terrains de pickleball aménagés à Saint-Joseph
Les travaux pour l’aménagement de trois terrains de pickleball, sur le site du plateau sportif de Saint-Joseph-de Beauce, sont en marche depuis le début du mois. Au terme du chantier, qui devrait se terminer à la fin de cet automne, les installations seront identifiées comme Terrains de pickelball DLM . En effet, l'entreprise joseloise, ...LIRE LA SUITE
Saint-Georges en 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec
Selon un récent sondage réalisé par la firme Léger, Saint-Georges se trouve à la 13e position des villes où il fait bon vivre au Québec. Il s'agit de la ville beauceronne la plus haute dans le classement avec une note de 78 sur 100 en niveau de bonheur. Plus loin dans le palmarès on retrouve aussi Sainte-Marie, en 55e position avec une note ...LIRE LA SUITE
Sainte-Marie invite les citoyens à visiter sa nouvelle caserne de pompiers
Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie invite la population à venir découvrir sa nouvelle caserne de pompiers à l’occasion de deux journées portes ouvertes, les 12 et 13 septembre. Petits et grands sont conviés à rencontrer les pompiers, découvrir leur environnement de travail et en apprendre davantage sur les ...LIRE LA SUITE