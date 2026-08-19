Tour d’eau: le remplissage doit débuter ce lundi à Frampton

La Municipalité de Frampton rappelle, ce mercredi 19 août, que les restrictions d’eau et l’avis d’ébullition demeurent en vigueur, plus d’un mois après le bris majeur survenu à sa tour d’eau.

Dans un message publié sur ses réseaux socaux, la Municipalité indique que l’avis de restriction d’eau est toujours en vigueur pour encore quelques semaines. Les citoyens doivent également continuer de faire bouillir l’eau pendant au moins une minute avant de la consommer.

Pour rappel, le bris avait été constaté le samedi 11 juillet dernier, lorsqu’une fissure à la base du réservoir avait entraîné une fuite importante et la vidange complète de la tour d’eau. Des mesures temporaires avaient ensuite été mises en place afin de maintenir l’alimentation du réseau.

Jointe par EnBeauce.com, la mairesse de Frampton, Gina Cloutier, informe que la Municipalité a publié un nouveau rappel en raison d’un relâchement observé dans le respect des consignes.

« On a reposté, car il y avait un gros relâchement. Comme la tour d’eau est en hauteur, les gens situés aussi en hauteur ont eu des problèmes de pression, alors que ceux du bas ça allait », explique-t-elle.

Selon la mairesse, la réparation de la tour d’eau est maintenant terminée. Le remplissage doit débuter ce lundi. La Municipalité devra ensuite procéder à un nettoyage, notamment en raison de la présence possible de petites particules de béton.

« C’est pour ça que l’avis d’ébullition est encore en vigueur et qu’il faut qu’il soit respecté. Mais ensuite, ça devrait être terminé », a précisé Gina Cloutier.

La Municipalité demande donc aux citoyens de poursuivre leurs efforts et de limiter leur consommation d’eau aux besoins essentiels, le temps que le réseau retrouve une situation normale. Gina Cloutier confirme aussi que la Municipalité a relancé une demande de subvention afin de remplacer la tour d’eau.

« Même si elle fonctionne encore, elle est en fin de vie. Le fait qu’on ait eu ce bris a accéléré les choses et on est en bonne voie pour finaliser le projet de remplacement », conclu la mairesse.

La population est invitée à suivre les prochaines communications de la Municipalité pour connaître la levée éventuelle des restrictions et de l’avis d’ébullition.

