Sainte-Marie invite les citoyens à visiter sa nouvelle caserne de pompiers

Le Service de sécurité incendie de la Ville de Sainte-Marie invite la population à venir découvrir sa nouvelle caserne de pompiers à l’occasion de deux journées portes ouvertes, les 12 et 13 septembre.

Petits et grands sont conviés à rencontrer les pompiers, découvrir leur environnement de travail et en apprendre davantage sur les équipements et les ressources déployés lors des interventions.

Au programme:

- visite de la nouvelle caserne;

- découverte des véhicules et des équipements incendie;

- démonstrations réalisées par less pompiers;

- présence de partenaires des services d’urgence, qui seront sur place pour échanger avec les citoyen·ne·s et répondre à leurs questions;

- jeux gonflables et activités pour les enfants et pour toute la famille;

- et plusieurs autres surprises.

Ces journées seront l'occasion d'en apprendre plus sur le Service de sécurité incendie, de mieux comprendre le travail des pompiers et de rencontrer les différents partenaires avec lesquels ils collaborent lors d’interventions.

L'événement se tiendra donc les 12 et 13 septembre, de 10 h à 15 h, dans la nouvelle caserne située au 922, route Saint-Martin.

À noter que le nouvel édifice comprend entre autres:

- une zone de décontamination (pour les véhicules et les pompiers);

- des espaces administratifs et de formation;

- une salle de mesures d’urgence;

- un dortoir et des salles de bains complètes (toilettes et douches);

- un espace d'entraînement avec une mise en situation;

- une salle de sport, etc.

Dans l’ensemble, cela représente des installations modernes répondant aux normes en vigueur et des espaces adaptés aux besoins opérationnels du Service de sécurité incendie. Le coût total du projet s’élève à 12,5 M$.