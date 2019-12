LE MIRACLE DE NOËL

Nous voilà une fois de plus arrivés à Noël, cette grande fête annuelle qui accapare tout le monde à divers niveaux. Selon que vous êtes chrétiens ou pas, Noël aura une signification particulière, mais, chose certaine, vous n’y échapperez pas. Même les pays non-chrétiens succombent à la frénésie qui anime cette période de l’année.

Évidemment, au cours des siècles, Noël a subi plusieurs transformations. D’une fête purement religieuse, elle est aussi devenue une fête commerciale, une occasion de rassembler les familles ou encore une période de congés nous permettant de faire une pause dans notre routine.

Fête religieuse

À la base, Noël est avant tout une fête religieuse. On y célèbre la naissance de l’enfant Jésus, ce Dieu fait homme né d’une vierge, appelé à devenir le Roi des Juifs et à être immolé pour sauver les pécheurs de la race humaine. Si la naissance n’a pas lieu, la mort et la résurrection ne peuvent se réaliser et la chrétienté perd tout son sens.

Cet aspect religieux est à la base de la chrétienté au sein de laquelle se retrouvent plusieurs religions réunissant des millions de fidèles partout sur la planète.

Pour d’autres, il s’agit tout simplement d’une belle histoire à laquelle on croit plus ou moins, mais qui ne laisse personne indifférent.

Fête commerciale

Avec le temps, dans notre société de consommation, Noël a pris l’allure d’une grosse foire commerciale basée sur l’échange de cadeaux.

Toute cette activité commerciale a pris tellement d’importance qu’elle est devenue vitale pour bien des commerces. Plusieurs doivent même leur survie à cette période de l’année où l’on réalise la plus importante partie de notre chiffre d’affaires.

Et pour ne pas rater cette occasion, les commerçants ne manquent pas d’imagination pour attirer la clientèle. Les commerces arborent plein de décorations, on fait jouer de la musique réservée à cette période de l’année, on offre de nombreux spéciaux, en somme, tous les moyens sont bons pour attirer les clients et les faire dépenser.

Les consommateurs sont portés par ce courant et finissent par succomber de façon plus ou moins responsable.

Fête de famille

Noël est aussi l’occasion pour les familles de se réunir, de célébrer, d’oublier nos petits différends pour faire la fête.

Noël en famille revêt un caractère spécial lorsqu’il y a de jeunes enfants. Voir la joie dans leurs yeux contribue à égayer l’atmosphère. Parfois, je me prends à rêver que nous redevenions tous des enfants à Noël.

Ces célébrations prennent diverses formes, mais ça finit souvent autour d’une bonne table bien arrosée, parfois même un peu trop. Dans certains cas, Noël permet la réconciliation de membres de la famille qui s’étaient éloignés les uns des autres au cours de l’année pour divers motifs.

Malheureusement, Noël donne parfois lieu à des moments tristes parce que des gens ne savent pas pardonner, entretiennent des rancunes à l’égard des autres ou ne savent pas faire une pause dans leur routine. Certains ont le Noël triste et finissent par en souffrir. On rate ainsi une belle occasion.

Des congés appréciés

Autre élément non négligeable relié à la fête de Noël, ce sont les congés fériés qui nous permettent de faire relâche.

Même si l’on dit appartenir à un état laïc, pas question de renoncer aux congés reliés aux fêtes religieuses comme Noël et Pâques. La pratique religieuse a beau être en perte de vitesse, pas question de renoncer aux privilèges que nous apporte la fête de Noël, surtout pas aux journées de congé. On veut le beurre et l’argent du beurre. Pourquoi se priverait-on?

Quand on observe les différentes versions qu’a prises la fête de Noël, on constate qu’il y en a pour tout le monde. Que vous priorisiez l’aspect religieux, commercial, familial, les congés ou encore un mélange de toutes ces options, il vous appartient de choisir votre Noël. Et surtout de le partager avec les gens que vous aimez et qui vous aiment.

Pour moi, le fait que cette fête existe encore depuis plus de 2000 ans et qu’elle accapare toute notre attention, c’est là que se trouve le vrai miracle de Noël.



