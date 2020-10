RIONS UN PEU

Lorsque j’étais jeune, dans ma famille, nous recevions le magazine «Sélection du Reader Digest» dans lequel j’appréciais particulièrement une page qui s’intitulait «Rions un peu» où l’on retrouvait des histoires drôles.

De ce temps-ci, les histoires drôles se font rares. On entend parler de «burnout», de détresse psychologique, de génération sacrifiée, comme si tout le monde était davantage menacé psychologiquement que par la COVID-19.

Heureusement, sur la planète Internet, on retrouve des gens qui ont encore le sens de l’humour et qui trouvent le moyen de nous faire rire. Je me permets donc une petite pause humoristique en reproduisant dans cette chronique quelques-unes de ces capsules. Lorsque j’ai pu retracer le nom de l’auteur d’une capsule, je l’ai mentionné. Amusons-nous!

Petite annonce : Cherche vélo stationnaire d’entraînement pour me rendre à mon télétravail…

Le Canadien de Montréal pratique la distanciation sociale avec la Coupe Stanley depuis 1993…

Je viens de cacher une bière dans chacun des appartements de ma maison. Ce soir, je ferai la tournée des bars…

Si vous n’avez pas trop le moral, dites-vous que, quelque part sur cette planète terre, quelqu’un est confiné avec votre ex…

Ma femme de ménage vient de m’appeler pour me dire qu’elle fera du télétravail. Elle va me joindre de chez elle et me dire ce qu’il y a à faire… Georges Fontaine

Si on veut que les enfants respectent la règle des deux mètres, on devrait mettre un lave-vaisselle entre chaque pupitre dans les classes. Si je me fie à mes enfants, ils ne s’en approchent jamais…

Ils ont dit qu’un masque et des gants suffisaient pour aller à l’épicerie. Ils ont menti, tout le monde portait des vêtements…

Je n’aurais jamais pensé que je pourrais me faire arrêter si je ne portais pas un masque pour aller à ma succursale bancaire…

Un beau matin de septembre 2050, Jean ouvre le dernier emballage de papier de toilette que ses parents avaient acheté en 2020… Nicole Vallée

À 17 ans, on se faisait faire des fausses cartes pour pouvoir entrer dans les bars. Maintenant, à 70 ans, on se fait faire des fausses cartes pour entrer dans les épiceries…

Des fois, je me demande si tout ça arrive parce que j’ai brisé la chaîne de courrier en n’envoyant pas le message à 10 personnes… Richard Z. Sirois

Confinement : je ne sais pas si nous en sortirons plus grands, mais une chose est sûre, nous en sortirons plus gros…

Vous pensez qu’un animal est difficile à dresser? Regardez le nombre d’humains qui ont de la misère à comprendre «assis», «reste», «maison»…

Le Mexique vient de demander à Donald Trump de se dépêcher à compléter son mur…

À voir comment les gens portent le masque, je comprends pourquoi, parfois, le port du condom ne fonctionne pas…

Pas évident la vie de couple en confinement. Paraît qu’un des symptômes de la COVID-19 est la perte de l’odorat. Je soupçonne ma blonde de l’avoir, car, hier, elle m’a dit qu’elle ne pouvait plus me sentir…

La fin du confinement ne veut pas dire que la pandémie est terminée, mais qu’il y a de la place pour vous en réanimation…

Alerte info : si vous recevez un courriel avec comme objet «ding dong», ne l’ouvrez pas; ce sont les Témoins de Jéhovah qui font du télétravail… Mario Tremblay

Je suis monté sur le pèse-personne et il a indiqué : les rassemblements sont interdits…

30e jour de confinement : mon groupe sanguin est devenu

A-péritif…

Ce qui est paradoxal, c’est que le jour où on pourra tous sortir, on sera tous bons à être enfermés…

97 % des gens qui ont un abonnement à un gym ne savent pas que leur gym est fermé…

Je regardais une série à la télé et il y avait des gens qui se faisaient la bise et des accolades. C’est toujours un peu émouvant de regarder des documentaires historiques sur des civilisations anciennes…

Je viens de renouveler ma garde-robe pour l’hiver » Je me suis acheté cinq pyjamas…

Je suis allé magasiner en jaquette d’hôpital; tout le monde autour de moi respectait la distanciation de deux mètres…

T’as envie de sortir te changer les idées? Ouvre la porte, change d’idée et rentre chez vous…

Avant, on toussait pour camoufler un p’tit pet. Maintenant, on pète pour camoufler une p’tite toux… Nadia Déziel

Constat : les cheveux sont longs, mais les mèches sont courtes…

Le pot est légal et les coupes de cheveux interdites. Ça aura pris 50 ans, mais les hippies auront gagné…



