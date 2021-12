Épicerie : la majorité de nos répondants vont faire la chasse aux rabais

Par rapport à l’année dernière, il est prévu que le taux d’augmentation pour le coût des aliments double, passant de 3,9 % à 7 %. C’est pourquoi la majorité de nos répondants à la question de la semaine ont indiqué qu’ils feraient davantage la chasse aux aubaines.

Un total de 273 personnes ont pris part au sondage.

Je vais davantage acheter les produits aux rabais : 56,8 % (155)

J’avoue que je ne sais pas trop ! Tout augmente !: 17,6 % (48)

Ce n’est pas une préoccupation pour moi: 15,8 % (43)

Je vais devoir réduire les dépenses ailleurs si je veux y arriver: 7 % (19)

Je fais déjà appel à une banque alimentaire pour joindre les deux bouts: 2,9 % (8)

Plusieurs offrent des solutions et leurs trucs comme Diane Maheux qui en plus de chercher les spéciaux, elle tente le plus possible d’éviter le gaspillage. Tandis que les meilleures idées de Jean Savoie pour faire baisser le coût du panier sont :

Acheter des marques maison ;

Acheter des produits de saison ;

L’essence aussi est cher, alors acheter localement, ne pas aller à Québec pour l’épicerie ;

Acheter des gros formats, cuisiner des grosses portions et congeler ;

Éviter les aliments faibles en élément nutritif et privilégier les aliments qui « remplissent »é

D’autres considèrent qu’on ne peut rien faire contre l’inflation et qu’il « faudra toujours manger, donc ils vont payer tout en évitant les superflus ». Le salaire qui ne suit pas l’augmentation du coût de la vie est beaucoup pointé du doigt.

« Il faudrait que les salaires augmentent aussi pour être capable de suivre la hausse des prix autrement je me demande comment les gens vont passer aux travers. Si les salaires augmentent ils vont pouvoir s’en sortir qu’il mettre le salaire minimum a 18 dollars de l’heure et une bonne augmentation de pension de vieillesse pour les ainées. Tant qu’à augmenter, qu’il augmente tous les salaires avec. » LUCIE