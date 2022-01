Sondage : nos répondants peu enclins à prendre de bonnes résolutions

À l’arrivée de la nouvelle année, on entend souvent les gens dirent qu’ils vont prendre de bonnes résolutions. Il semblerait que du côté de nos répondants c’est plutôt l’inverse qui se produit, soit ne pas en prendre du tout.

Sur les 526 lecteurs qui nous ont répondu, 69,3 % font partie de cette majorité qui semble ne pas croire aux résolutions ou de ne pas être en mesure de les tenir.

Serge s’exprime en commentaire que « Depuis des années, ma résolution est de ne pas prendre de résolutions ,car à chaque fois que je prenais une ou des résolutions je n’ai jamais réussi à les exécuter comme bien des gens d’ailleurs. Donc, il arrive parfois dans une année que j’ai modifié des choses sans avoir pris des résolutions. Donc, » Résolutions" = Quétaineries »

Pour ceux qui en ont pris, les trois résolutions les plus populaires sont : passer plus de temps de qualité avec sa famille et/ou amis (10,2 %), se remettre en forme (8,8 %) et mettre en œuvre leurs projets (8,4 %).

Kathleen Lessard en est un exemple voulant prendre plusieurs nouvelles habitudes : « Mettre en œuvre mes projets, arrêter de fumer, faire de l’exercice et mieux manger ».

Finalement, la diminution de la consommation d’alcool et s’investir plus au travail est clairement loin dans les envies de nos lecteurs avec 2,6 % et 0,7 % de réponses.