Jeux olympiques : la majorité des répondants les regardent religieusement

Il ne reste plus que 13 jours avant que les meilleurs athlètes à travers le monde viennent s’affronter dans les différentes épreuves olympiques d’hiver à Pékin. EnBeauce.com vous demandez si vous étiez intéressés par cet évènement sportif.

Selon les résultats de son sondage maison, sur nos 187 répondants 39 % écoutent religieusement depuis toujours les Jeux olympiques et ce peu importe que ce soit ceux d’hiver ou d’été.

L’aspect très politique en rebute quelques-uns (18,2 %) et même que certains considèrent qu’ils auraient dû être annulés dû à la pandémie. Comme le mentionne l’un des répondants, Steve : « Avec les boycottes et les risques pandémiques, ils aurait du retarder et même relocaliser les jeux... Ces jeux risquent d’être plus nocifs pour les athlètes que valorisants. »

D’ailleurs, la pandémie prend une très grande place tous les jours et pour 34 personnes c’est enfin un moment qui fera du bien et changement de parler d’autres choses.

Depuis plusieurs années, on entend parler dans les différentes disciplines et les différents Jeux de tricherie et cela ébranle la confiance dans les résultats. Au total, ce sont 13,6 % des répondants qui sont de cet avis.

L’un des lecteurs d’EnBeauce.com, Richard Poulin indique que « C’est triste que les joueurs de la LNH n’y soient pas. On ne sait pas à quoi s’attendre de ces jeux ».

Finalement, cette semaine il a été confirmé que le planchiste de snowboard cross, Eliot Grondin et que la skieuse, Marie-Michèle Gagnon seraient aussi à Pékin en plus de la joueuse de hockey, Marie-Philip Poulin. Cela donne envie à 20 répondants de suivre ces trois disciplines pour encourager les athlètes de la région.

Résultats :

J'écoute les jeux, d'hiver comme d’été, depuis toujours. 39 % (73)

Seulement les disciplines avec des athlètes de la région. 10,7 % (20)

C'est un événement qui est devenu trop politique. 18,2 % (34)

Je suis sceptique quant aux résultats car beaucoup de pays trichent. 13,9 % (26)

Ça va faire changement de la pandémie 18,2 % ( 34)