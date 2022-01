RIONS UN PEU (4)

Vous êtes tannés de vous les geler? La déprime vous guette à cause des mesures sanitaires? Et, pour utiliser une expression à la mode de ce temps-ci, vous êtes tout près de sombrer dans la détresse psychologique?

Le temps est donc venu de rigoler quelque peu, de rire de situations drôles, des autres et/ou de soi-même. Alors, pour quelques minutes, oublions tout et laissons-nous aller à la rigolade.

Prenez note que je ne suis pas l’auteur des citations que vous retrouverez dans cette chronique. On me les a suggérées, je les ai lues sur internet ou ailleurs. Lorsque le nom de l’auteur m’est connu, c’est avec plaisir que je le mentionnerai.



LA PANDÉMIE PEUT AUSSI FAIRE RIRE



C’est bien la première fois que quelque chose fabriqué en Chine dure aussi longtemps…



Avec le confinement, j’utilise très rarement mon auto. À tel point que ma consommation de bière et de vin est maintenant supérieure à ma consommation d’essence…

Denis Bernatchez



2021, c’est la première année où j’ai réussi à tenir mes résolutions : moins sortir le soir, moins aller au bar et au resto. Il suffit d’avoir un peu de volonté…

Ce virus a dû être inventé par une femme qui, d’un seul coup, a réussi à suspendre le hockey, fermer les bars et garder son mari à la maison…



On vient de signaler que l’infidélité a baissé de 99 %...



Je refuse de mettre des pneus d’hiver, car c’est MA voiture, MON choix, MA liberté. D’ailleurs, l’efficacité des pneus d’hiver n’est pas prouvée, si ce n’est par des études faites par les fabricants de pneus d’hiver. Ma voisine a eu un accident après avoir mis ses pneus d’hiver; ça prouve que ça ne marche pas. Certains en sont rendus à leur troisième jeu de pneus d’hiver, ça prouve bien leur inefficacité. On ne sait pas avec quoi ils sont fabriqués. Les géants du pneu nous font peur avec l’hiver juste pour s’enrichir. Si j’ai des pneus d’hiver, le gouvernement peut me suivre à la trace dans la neige. Informez-vous, ouvrez les yeux, cessez d’être des moutons… Un complotiste



POURQUOI?

Pourquoi, lorsqu’on veut avoir de l’argent devant soi, il faut en mettre de côté???



Pourquoi, lorsque vous ne partagez pas l’avis de quelqu’un, dit-on que les avis sont partagés???



Pourquoi dit-on d’un malheureux qui n’a même plus un lit dans lequel se coucher qu’il est dans de beaux draps???



Pourquoi dit-on qu’il y a un embarras de voitures quand il y en a trop et un embarras d’argent quand il n’y en a pas assez???



Pourquoi on remercie un employé quand on n’est pas content de ses services???



Pourquoi, quand un homme se meurt on dit qu’il s’éteint et, quand il est mort, on l’appelle feu???



Pourquoi parle-t-on des quatre coins de la planète, alors que la terre est ronde???



Pourquoi tant de poissons vivent-ils dans l’eau salée? Parce que l’eau poivrée les ferait éternuer???



Pourquoi un professeur porte-t-il ses lunettes de soleil en classe? Parce que ses élèves sont trop brillants???



L'HUMOUR ET LE VIN

Affiche dans un bar : Ceux qui boivent pour oublier sont priés de payer d’avance…



Mon médecin m’a conseillé de beaucoup boire et de manger beaucoup de fruit; je suis donc passé à la sangria…



Le secret pour apprécier un bon vin : ouvrez la bouteille pour le laisser respirer et si vous constatez qu’il ne respire pas, pratiquez immédiatement le bouche-à-bouche…



Avis aux buveurs : vaut mieux être bourré que con, ça dure moins longtemps…



Le vin d’ici vaut mieux que l’eau de là…



Hier, j’ai tellement but de rhum que ce matin, je parlais créole…



Lever le coude est le meilleur moyen de ne pas baisser les bras…



Visionnez tous les textes d'opinion de Pier Dutil



PENSÉE DE LA SEMAINE

Je nous dédie la pensée de la semaine :