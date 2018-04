Les MDJ de Chaudière-Appalaches étaient présentes à l’Assemblée nationale

Les maisons de jeunes de Chaudière-Appalaches, membres du Regroupement des maisons de jeunes du Québe, ont assisté à la période de questions de l’Assemblée nationale le mercredi 21 mars.

Ainsi, ils ont rencontré le député François Paradis, porte-parole du deuxième groupe d’opposition en matière de santé et de services sociaux. Cette action s’inscrit dans le cadre de la campagne CA$$$H, campagne nationale visant l’amélioration et le rehaussement du Programme de soutien aux organismes communautaires.

Pour la réussite de cette action, 30 participants sont venus soutenir une cause qui les tiennent à cœur, dont une dizaine d’adolescents.

Issues de leur communauté, les maisons de jeunes sont des carrefours d’échange et de réflexion sur la vie des jeunes d’aujourd’hui. Ce sont des espaces ouverts où les adolescents viennent pour se rassembler, échanger, s’amuser et faire des apprentissages. Ils apprennent aussi à prendre leur place et à s’impliquer dans leur communauté et dans la société en général.