Réfection des services municipaux dans la 20e Rue à Saint-Georges

Les élus de Ville de Saint-Georges ont donné leur approbation à la plus basse soumission conforme pour la réfection des services municipaux dans la 20e Rue entre le boulevard Dionne et la 8e Avenue. C’est l’entreprise R.J. Dutil inc. qui réalisera les travaux pour la somme de 969 647 $.

Hier soir, le conseil municipal a aussi donné son approbation à la plus basse soumission conforme pour la fourniture et l’installation d’enseignes aux entrées de ville. C’est l’entreprise Enseignes Ste-Marie/Flash Néon inc. qui procédera à la fourniture et l’installation au coût de 229 026 $.

Jeu d’eau au parc Poulin

Ville de Saint-Georges a accepté l’offre de service de l’entreprise Stantec Experts-conseils ltée pour la réalisation des plans, devis et surveillance du projet d’aménagement d’un jeu d’eau au parc Poulin, sur la 10e Avenue, dans le secteur est. L’offre entérinée est de l’ordre de 24 834 $.