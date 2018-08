Un dernier bilan positif pour la Chambre de commerce de St-Georges

Lors de l’assemblée générale annuelle de la Chambre de commerce de St-Georges qui a eu lieu hier au Restaurant Le Bec Fin, Madame Véronique Paquet, présidente de la CCSG, a présenté à ses membres un bilan positif pour l'année 2017-2018.

Selon ses représentants, la CCSG a connu une très belle année d’activités. Elle a, entre autres, réussi à réunir plus de 550 personnes avec son offre d’activités de formations et de conférences et plus de 200 personnes pour la conférence de Luc Dupont. La Chambre dit également avoir eu une année exceptionnelle en ce qui a trait à ses grands événements classiques.

« Le 30e Gala de l’entreprise beauceronne a été une soirée mémorable. L’ambiance était festive et la remise du Jarret 30e Édition à La Maison Roy & Giguère a été un moment exceptionnel pour tous », a mentionné la présidente de la Chambre, Mme Paquet.

De nombreux événements en 2017-2018

Ce Gala a accueilli plus de 320 convives, la Foire de l’emploi Beauce-Etchemins a accueilli près de 650 chercheurs d’emploi et La Classique de golf a permis à 123 personnes de réseauter tout en s’amusant.

De plus, L’Aile jeunesse de la Chambre a tenu des activités très appréciées, Parmi ces dernières : deux conférences mettant l'accent sur le dynamisme de la relève entrepreneuriale de la région ainsi qu’une activité Speed meeting qui a affiché rapidement complet.

En collaboration avec Ville de Saint-Georges et divers autres acteurs, la Chambre de commerce participe siège aussi sur plusieurs comités visant à favoriser le développement socio-économique de la région.

La Chambre nest également membre de la Fédération des chambres de commerce du Québec et membre de la Chambre de commerce régionale de Chaudière-Appalaches.

Saison 2018-2019

Lors de la prochaine saison d’activités 2018-2019, ce sera Madame Bianka Champagne, sexologue et psychothérapeute qui représentera la Chambre de commerce à titre de présidente.

« C’est une belle fierté que d’être à ce poste, particulièrement en tant que travailleur autonome indépendant, mentionne madame Champagne. Mon implication à la Chambre de commerce depuis les six dernières années m’a permis de faire connaître mon entreprise et de gagner une visibilité importante au sein de la région. Par les activités de réseautages, les formations et conférences qu’elle offre, la Chambre fournit de réels outils aux travailleurs autonomes, aux PME et aux grandes entreprises. Tout le monde gagne à faire partie de ce réseau », a affirmé Mme Bianka Champagne.

Pour la prochaine année, la CCSG pourra donc compter sur le dynamisme et l’implication de son conseil d’administration composé de sept nouvelles personnes.