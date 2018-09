Saint-Victor élabore une stratégie de marketing territorial

La municipalité de Saint-Victor entame des démarches dans le but de créer une stratégie d’attraction et de rétention pour son territoire.



Au même titre que plusieurs municipalités rurales du Québec, Saint-Victor est confrontée à des défis comme le vieillissement de la population et l’exil des jeunes vers les plus grandes villes. Pour pallier la situation, la municipalité a agi en mandatant l’entreprise Visages Régionaux pour l’accompagner dans la création d’une stratégie de marketing territorial.

« Avec la collaboration de la CDI Saint-Victor, ces deux dernières années, notre administration a modernisé les programmes incitatifs pour entreprises industrielles et commerciales, en démarrage ou en expansion. Prochaine étape : attirer plus de jeunes familles. Nous avons ainsi mandaté l’entreprise Visages Régionaux pour nous permettre de décoder Saint-Victor, soit de mettre en évidence nos principaux attraits et de pouvoir mieux se vendre. Parfois, lorsque l’on réside ici depuis longtemps, il est possible que l’on n'aperçoive pas ce qui nous distingue - c’est ce que l’on souhaite découvrir. »

- Jonathan V. Bolduc, maire de Saint-Victor

Cette démarche commence par la consultation des citoyens, des entrepreneurs et des organismes locaux via la plateforme en ligne T’en penses quoi? au http://tpquoi.visagesregionaux.com/. Les réponses obtenues permettront de cibler les avantages distinctifs de la localité et de les mettre en avant. Elles permettront également de connaître l’opinion de la population sur certaines avenues de développement et surtout de mettre en relief des projets concrets qui répondent réellement à ses besoins.



L'exercice mènera à l'adoption d'une identité visuelle, une stratégie de communication ainsi qu’un plan de développement. Le coup d’envoi de la consultation publique a été donné le 4 septembre sur la page Facebook Saint-Victor en action. Le rapport devrait être prêt au début de la nouvelle année.



Précisons que cette initiative est rendue possible grâce au Fonds de soutien aux projets structurants, aide financière accordée par la MRC Robert-Cliche et le Gouvernement du Québec.