La Ville de Saint-Georges veut une autre caserne d'incendie

Hier soir, le conseil municipal de Saint-Georges a adopté une résolution, en séance ordinaire, demandant une aide financière au gouvernement du Québec dans le cadre du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM) pour la construction d’une caserne d'incendie.



Ce projet vise à remplacer la caserne d'incendie située à l’hôtel de ville de Saint-Georges. Pour la Ville, « cette caserne ne répond plus aux normes et aux exigences en matière de sécurité incendie et des normes du travail ».

En plus de desservir le territoire de Saint-Georges, qui compte une population de quelque 33 000 personnes, le service de sécurité incendie dessert la municipalité de Notre-Dame-des-Pins depuis plus de 20 ans. De plus, elle a une entente d’entraide en matière de protection incendie avec 13 autres municipalités des MRC de Beauce-Sartigan, de Robert-Cliche et des Etchemins.



Embauche



Ville de Saint-Georges a procédé à l’embauche d’un employé permanent, soit M. Frédéric Morin à titre de chef de Division - Sécurité incendie. M. Morin compte une vingtaine d’années d’expérience en matière de sécurité incendie avec le service de sécurité incendie de Beauceville.