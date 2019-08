Inondations : des rencontres positives avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation

La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest, était de passage mercredi en Beauce pour rencontrer les maires de Beauceville et de Sainte-Marie.

Mme Laforest s’affaire à rencontrer tous les dirigeants des municipalités inondées au printemps dernier, pour s’entretenir, entre autres, sur les zones d’intervention spéciale (ZIS) qui ont été cartographiées par son ministère au mois de juin dernier. Du côté de Sainte-Marie comme de Beauceville, on s’est dit satisfait de l’entretien avec Mme Laforest.

« Nous avons eu une bonne rencontre et des éléments positifs en sont ressortis. Mme Laforest a bien compris la situation de notre communauté et ses enjeux et nous a assuré sa collaboration », explique M. Veilleux.

Rappelons que le centre-ville de Beauceville est toujours paralysé par un moratoire qui empêche la reconstruction d’immeubles ayant été lourdement endommagés. Résultat : de nombreux commerces ne peuvent pas procéder à leur réouverture.

Le maire François Veilleux a mentionné il y a quelques semaines vouloir se sortir de la zone inondable en surélevant des propriétés et en construisant des remblais.

« Nous avons confiance que Mme la Ministre et son équipe, ainsi que M, Provençal sauront accueillir et traiter notre dossier avec grand intérêt et diligence et nous serons prêts pour les rencontres de travail qui suivront », a ajouté M. Veilleux.

Des délais flous

La ministre Laforest n’a pas été en mesure de dire quand la question des zones inondables serait réglée dans la région. Toutefois, les municipalités auront jusqu’au 19 août pour finaliser et déposer un plan d’ensemble au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH).

À Beauceville, ce plan comportera les demandes concernant la ZIS ainsi que le plan d’action local qui tiendra compte de deux scénarios qui devront être évalués de façon différente, soit les inondations causées par embâcle et les inondations en eau libre.

Une démarche saluée

Lors d’une mêlée de presse devant l’hôtel de ville de Sainte-Marie, Andrée Laforest a expliqué avoir reçu des félicitations de la part de citoyens soulagés que le gouvernement prenne des mesures pour que les contribuables ne remboursent plus les coûts occasionnés par les inondations.

« Ça coûte une fortune. Vous voyez comment ça peut coûter à Sainte-Marie des inondations ? Nous avons pris nos responsabilités en tant que gouvernement ».

« On réaménage le Québec, on sécurise des citoyens et on ne veut plus que ça arrive dans le futur. Les inondations, avec les changements climatiques, on n’y peut rien. Mais est-ce qu’on peut se protéger en tant que territoire au Québec ? », a-t-elle ajouté.