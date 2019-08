Lancement du Parti populaire du Canada : Maxime Bernier acclamé par ses partisans

Voir la galerie de photos

Le député de Beauce, Maxime Bernier a lancé en grand ce dimanche à Sainte-Marie au Centre Caztel, la campagne de son parti, le Parti populaire du Canada (PPC). De nombreux partisans et médias étaient présents pour assister au premier lancement de ce parti, naît en 2018.

À lire également: « On me demande c’est quoi le nom de mon parti », admet Maxime Bernier​

La vice-présidente de la circonscription du PPC de Beauce, Ginette Lamontagne a tenu le rôle de maître de cérémonie et a glissé quelques mots dans les deux langues officielles du pays. Puis, s’est suivi l’hymne national interprété par la Beauceronne Manon Poulin.

Discours de deux candidats : choix stratégique ?

Le premier candidat à venir prononcer quelques mots en anglais était Baljit Singh Bawa, qui se présente pour le PPC dans la circonscription de Brampton Centre en Ontario. Pour débuter son élocution, M.Bawa a vite critiqué l’image que véhiculent les médias nationaux, celle d’un parti raciste et peu diversifié.

« The national media don’t want you to know that the candidates of the People’s Party come from every race, ethnicity, and religion. »