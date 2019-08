Adam Veilleux est le candidat libéral en Beauce pour les élections 2019

La Beauce aura finalement un candidat libéral pour les prochaines élections. Comme l’avait présagé l’équipe d’EnBeauce.com, l’homme d’affaires, Adam Veilleux a confirmé sa participation.

Adam Veilleux nous a expliqué qu'il s'est senti interpellé par le contexte actuel en Beauce se disant qu'il n'était pas possible que Maxime Bernier ou les conservateurs prennent le pouvoir. Il considère que le risque était trop grand de retomber dans l'austérité si le Parti populaire du Canada ou le Parti conservateur était à la tête du pays.

M. Veilleux s’était présenté sous la même bannière pour les élections de 2015. Il avait récolté 22 % des votes. Cette fois, il devra affronter : le député de Beauce et Chef du Parti populaire du Canada, Maxime Bernier; le candidat conservateur Richard Lehoux et Josiane Fortin du Parti vert.

« C’est certain que ça va être une course à trois dans le comté, ça va être extrêmement serré. Moi je suis là pour me battre pour les Beaucerons, je suis là pour revenir. J’ai la conviction que les Beaucerons, justement après la deuxième fois, vont m’avoir connu un peu plus. Je me suis impliqué dans les dernières années dans plusieurs organismes, je me suis impliqué dans la communauté, j’ai continué de travailler pour la Beauce, les Beaucerons même si je n’étais pas élu. »